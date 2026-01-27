الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

اليوم، ختام الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب في العاصمة الجديدة

فعاليات الدورة التدريبية
فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب الجدد، فيتو
18 حجم الخط

 تختتم اليوم الثلاثاء من مقر مجلس النواب، بالعاصمة الجديدة، فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء المجلس بالفصل التشريعي الثالث والتي استمرت لمدة 3 أيام.

 

محاضرات لأعضاء مجلس النواب عن الدور الرقابي والتشريعي 

وشهدت الدورة التدريبية، تقديم محاضرات عن الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، قدمها عدد من المستشارين بمجلس الدولة.

 

وكان من بين المحاضرين المستشار محمد أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، المستشار مصطفى أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس مركز الدراسات القضائية، المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علاء رمضان، نائب رئيس مجلس الدولة.

وحرص المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، على المشاركة في المحاضرات.

تدريب أعضاء البرلمان الجديد بمقر مجلس النواب 

جدير بالذكر، أن أعضاء مجلس النواب، يختتمون التدريب في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب يومي غد الأربعاء 28 يناير، وبعد غد الخميس 29 يناير.

انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب من الأكاديمية الوطنية للتدريب 

جدير بالذكر، أن الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب 2026، بدأت من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

توجيهات حزبية لأعضاء مجلس النواب للاستفادة من الدورة التدريبية 

وتقوم الأحزاب السياسية، بالتنسيق مع أعضائها بضوابط الالتزام بالحضور في الدورة التدريبية، لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي، وعدم التغيب إلا في حالة الضرورة القصوى مع الإخطار بذلك. 

وتتضمن الدورة التدريبية، تعريف أعضاء مجلس النواب الجدد بالدور الرقابي والتشريعي بمجلس النواب، وروابط الحديث في الجلسات العامة، وكذلك اللجان النوعية، فضلا عن استخدام الأدوات الرقابية المختلفة. 

وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الأربعاء قبل الماضي، لأجل غير محدد، دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل، بعدما شهد المجلس انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، الـ25. 

قرار رفع جلسة النواب وفقا للائحة الداخلية 

وجاء قرار رئيس مجلس النواب، رفع الجلسات لأجل غير محدد، في ضوء ما منحته له اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تمنح الحق لرئيسه في رفع الجلسات دون تحديد موعد الانعقاد التالي، وكذلك الحق في دعوة المجلس للانعقاد قبل الموعد المحدد للجلسة. 

رفع جلسات النواب دون تحديد موعد عودة الانعقاد أمر تنظيمي

وبناء على المادة اللائحية، فإن رفع الجلسات لأمور تنظيمية، لا علاقة له بما يثار بشأن وجود تعديل وزاري أو حكومة جديدة. 

وكانت فيتو نشرت نقلا عن مصادر، أن الفترة المقبلة تشهد دورات تدريبية لأعضاء مجلس النواب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، أسوة بما حدث مع أعضاء مجلس الشيوخ الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مجلس النواب الدورة التدريبية العاصمة مجلس الدولة

مواد متعلقة

تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء، تعرف على التفاصيل

المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

هشام بدوي يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

اليوم، استكمال الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب بالعاصمة الجديدة
ads

الأكثر قراءة

انخفاض كبير بدرجات الحرارة وأمطار، تفاصيل حالة طقس اليوم الثلاثاء

سحب رعدية وتساقط لحبات البرد، الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

مسؤول أمريكي: نزع سلاح حماس يصاحبه "عفو" عن الحركة في غزة

هجوم بـ"كوريك"، أول تحرك أمني بشأن فيديو اعتداء 3 شباب على أسرة بينهم أطفال بالشرقية

حالة الطقس غدا، أمطار غزيرة ورعدية شمالا وتمتد ليلا للقاهرة

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية بهذه السواحل غدا

خبير لوائح رياضية يكشف قانونية موقف إعارات لاعبي الأهلي

أمريكا تكشف شرط إتمام الاتفاق مع إيران

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

معنى الرجز، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 من سورة المدثر

مع حلول موسم الطاعات، 5 أفعال تعينك على قيام الليل

المزيد
الجريدة الرسمية