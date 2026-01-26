الإثنين 26 يناير 2026
وصفة طبيعية لتعزيز نضارة البشرة فى الشتاء

نضارة البشرة
فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تؤثر سلبا على نضارة البشرة، حيث تتعرض للجفاف والتقشر والبهتان نتيجة انخفاض درجات الحرارة، وقلة شرب الماء، والتعرض للهواء البارد.

لذا تحتاج البشرة في هذا الفصل إلى عناية خاصة تعتمد على الترطيب العميق والتغذية المستمرة، وتعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل الحلول الآمنة والفعالة للحفاظ على نضارة البشرة دون التعرض للمواد الكيميائية الضارة.

أسباب فقدان نضارة البشرة في الشتاء

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، أن من أسباب فقدان نضارة البشرة فى الشتاء، الآتي:-

  • انخفاض الرطوبة في الجو.
  • استخدام الماء الساخن بكثرة.
  • قلة شرب السوائل.
  • التعرض المباشر للهواء البارد.
  • إهمال الترطيب اليومي.

وصفة طبيعية لتعزيز نضارة البشرة

وأضافت خبيرة التجميل أن ماسك العسل والأفوكادو وزيت الزيتون، يعتبر وصفة طبيعية غنية بالعناصر المرطبة والمغذية، تساعد على استعادة نضارة البشرة وإشراقها خلال فصل الشتاء.

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من الأفوكادو المهروس.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البِكر.

وصفة طبيعية تعزز نضارة البشرة 
طريقة التحضير:

  • اهرسي الأفوكادو جيدا حتى يصبح ناعم.
  • أضيفي العسل وزيت الزيتون وقلبي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • نظفي بشرتك جيدًا بالماء الفاتر.
  • وزعي الماسك على الوجه والرقبة مع تجنب منطقة العين.
  • اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة.
  • اشطفي الوجه بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.
  • يفضل استخدام هذا الماسك مرتين أسبوعيا للبشرة الجافة.
  • مرة أسبوعيا للبشرة العادية والمختلطة.
  • يجب شرب كمية كافية من الماء يوميا.
  • استخدام كريم مرطب مناسب بعد الاستحمام.
  • تجنب غسل الوجه بالماء الساخن.
  • تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات.
  • استخدام واقي الشمس حتى في فصل الشتاء.
  • مع المواظبة على هذه الوصفة الطبيعية، ستلاحظين تحسن ملحوظ في ترطيب البشرة.
  • زيادة نعومة وإشراق الوجه، وتقليل الجفاف والتقشر.
  • تمنح مظهر صحي ومشرق طوال فصل الشتاء.
تأثير الكسل الشتوي على لون البشرة ونضارتها وأفضل الحلول الطبيعية

وصفة طبيعية لإزالة الماكياج من البشرة بعمق

