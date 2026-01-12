3 وصفات طبيعية لتوريد الخدود فى الشتاء

18 حجم الخط

توريد الخدود دليل على نضارة البشرة والصحة الجيدة، كما أنعا تمنح صاحبتها إطلالة مفعمة بالحيوية والنشاط كما يمنح جمال لا مثيل له.

وتوريد الخدود يمكن أن يكون طبيعي فى حالة التغذية السليمة والاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة الطازجة مع العصائر الطبيعية وتطبيق خطوات العناية بالبشرة.

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، 3 وصفات طبيعية لتوريد الخدود بشكل طبيعى:-

أولا ماسك البنجر والعسل لتوريد الخدود

المكونات:-

ملعقة صغيرة عصير بنجر

ملعقة صغيرة عسل

طريقة التحضير:-

اخلطي المكونات معا جيدا حتى يتجانسوا.

ضعي القناع على الخدود فى حركات دائرية برفق، واتركيها لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم اغسلي الوجه بعدها.

هذا القناع يعطي لون طبيعي وردي وينعم البشرة.

3 وصفات طبيعية لتوريد الخدود

ثانيا ماسك الزبادي والورد

المكونات:-

زبادي

ماء ورد

قليل من نشا

طريقة التحضير:-

نحضر المكونات ونضعها فى بولة عميقة معا ونقلب جيدا حتى يتجانسوا.

ثم نفرد القناع على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه واتركيه

هذا القناع يفتح اللون ويزيد النضارة.

ثالثا عصير الجزر لتوهج البشرة

شرب كوب يوم بعد يوم

غني بفيتامين A

يساهم في إشراق البشرة وتوريد الخدود طبيعي

لفاعلية أكثر يجب المواظبة على ترطيب البشرة من مرة إلى 3 مرات يوميا، مع تقشير البشرة مرة أسبوعيا على الأقل،ومع ضرورة الاهتمام بشرب الماء الوفير على مدار اليوم وتناول الخضروات خاصة الورقية والفاكهة الطازجة.

