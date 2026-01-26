نقابة الأطباء تطالب بأطر واضحة لتنظيم تخصص الطب الرياضي

18 حجم الخط

أكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء، أهمية وضع أطر تشريعية وقانونية ونقابية واضحة لتنظيم تخصص الطب الرياضي، بوصفه أحد التخصصات الدقيقة والحيوية ذات التأثير المباشر على صحة الرياضيين وسلامتهم.

وأوضح في تصريحات صحفية أن هذه الأطر تهدف إلى ضمان قصر مسئولية الإشراف الطبي على الفرق والأجهزة الطبية بكافة الأندية والمسابقات الرياضية على الأطباء المتخصصين في الطب الرياضي.

وشدد على ضرورة العمل على تنمية هذا التخصص والتعريف به، وحماية الأطباء الممارسين له.

وأكد أهمية الوصول إلى بيئة عمل آمنة، وإشراف مهني دقيق ومتخصص لأبنائنا من الرياضيين والمتدربين، باعتبارهم أمل مصر ومستقبلها.

من جهته، أكد الدكتور كريم سالم عضو مجلس نقابة الأطباء والمدير الفني للتعليم الطبي، أهمية إنشاء ملف طبي متكامل للرياضيين، ولا سيما أولئك الذين يبذلون مجهودا بدنيا شاقا، مشيرا إلى أن كثيرا من الرياضيين يتعرضون لفقدان كميات كبيرة من السوائل نتيجة التعرق، مع عدم الالتزام الكافي بتعويضها بشرب المياه، إلى جانب لجوء بعضهم إلى تناول الكرياتين والمكملات الغذائية، التي قد يكون لها تأثيرات صحية سلبية إذا استخدمت دون رقابة طبية.

وأوضح الدكتور كريم سالم أن من الضروري أن يتضمن الملف الطبي فحوصات دورية تتناسب مع طبيعة كل رياضة، خاصة للرياضيين الممارسين للألعاب القتالية، والعدائين، ولاعبي كمال الأجسام، وغيرهم ممن يعتمدون على المكملات الغذائية، مقترحا إجراء تحاليل منتظمة لوظائف الكلى، من بينها قياس مستوى الكرياتينين، وتحليل البول للكشف عن وجود الزلال، وذلك بشكل سنوي على الأقل.

جدير بالذكر ان الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، نظم ملتقى للطب الرياضي يعكس التزام المركز القومي للبحوث بدعم البحث العلمي التطبيقي وخدمة المجتمع الرياضي المصري، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي في مجال الطب الرياضي.

وقال الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية: إن اللجنة تثمن اهتمام نقابة الأطباء بتخصص الطب الرياضي خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالرياضة.

وأشار الدكتور حسن كمال إلى أهمية أن تولي النقابة اهتماما بمراجعة القوانين واللوائح المنظمة للمسؤولية الطبية في هذا المجال، والعمل على تقنين ممارسته، إلى جانب تنظيم دورات توعوية للأطباء قبل غيرهم، لشرح ماهية الطب الرياضي وأبعاده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.