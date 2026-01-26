المستشفيات التعليمية تعقد مؤتمرها العلمي السنوي 2026 اليوم

18 حجم الخط

تعقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مؤتمرها العلمي السنوي لعام 2026، على مدار يومي 26 و27 يناير، بمشاركة نخبة من كبار الأطباء والعلماء والباحثين في المجال الطبي، وذلك تحت شعار «علاج الألم» باعتباره المحور الرئيسي للمناقشات العلمية.

تنظيم 40 جلسة علمية يشارك فيها أكثر من 200 أستاذ من الهيئة والجامعات المصرية



ويشهد المؤتمر تنظيم نحو 40 جلسة علمية يشارك فيها أكثر من 200 أستاذ من الهيئة والجامعات المصرية، يقدمون ما يزيد على 200 محاضرة علمية، إلى جانب 20 ورشة عمل تستهدف مختلف فئات القطاع الطبي من أطباء وصيادلة وهيئات تمريض، ينظمها مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة.

كما حصل المؤتمر على اعتماد المجلس الصحي المصري بواقع 16 ساعة تدريبية.



وفي إطار خطة الهيئة لرفع كفاءة الكوادر الطبية ونقل الخبرات العالمية، استضاف معهد القلب القومي الخبيرين الدوليين في جراحة القلب والصدر، البروفيسور محمد فتحي والبروفيسور بيام أخياري.



وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن إدارة المنح والبعثات تضطلع بدور محوري في صقل مهارات الفرق الطبية، سواء عبر إيفاد بعثات تدريبية للخارج أو استقدام خبراء دوليين إلى وحدات الهيئة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات الدورية تعكس اهتمام الهيئة بإعداد كوادر طبية متميزة على أعلى مستوى من التدريب والتعليم الطبي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.



وأوضح رئيس الهيئة أن معهد القلب القومي، باعتباره «بيت القلب المصري»، يستقبل بصفة مستمرة خبراء عالميين من مختلف الجنسيات والمؤسسات الطبية المتقدمة، لافتًا إلى أن الزيارة الأخيرة تضمنت إجراء 7 حالات جراحة قلب باستخدام تقنيات التدخل المحدود، شملت إصلاح الصمام الميترالي، وتغيير الشريان الأورطي مع إصلاح الصمام الأورطي، وذلك للمرة الأولى على أيدي هؤلاء الخبراء داخل مصر.



من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد الهادي، عميد معهد القلب القومي، إلى أن الزيارة شملت تنظيم ورشة عمل متخصصة، والإشراف المباشر على عدد من جراحات القلب والصدر بتقنيات التدخل المحدود، ما أسهم في رفع كفاءة الفرق الطبية وتعزيز الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث المعايير العالمية، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور عماد الصراوي، رئيس أقسام الجراحة بالمعهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.