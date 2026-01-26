الإثنين 26 يناير 2026
ويل سميث يقدم اعتذارا على مسرح الأوسكار بعد رفع الحظر عنه

ويل سميث، فيتو
ويل سميث، فيتو
كشفت عدد من التقارير الصحفية، أن  الممثل ويل سميث، سيقدم اعتذارًا لأول مرة على خشبة مسرح الأوسكار، في الحفل القادم، المقرر إقامته بتاريخ 15 مارس 2026.

ويعد هذا هو الظهور الأول للممثل ويل سميث في حفل الأكاديمية، بعد أن رفعت جوائز الأوسكار الحظر المفروض عليه، بعد واقعة صفع كريس روك.

اعتذار ويل سميث

ووجَّه الممثل ويل سميث اعتذارًا لزميله كريس روك علي واقعة صفعه له في حفل الأوسكار، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا:‏"أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس…تعديت حدودي وكنت مخطئًا.. أنا محرج وأفعالي لم تكن مؤشرًا على الرجل الذي أريد أن أكونه".

وكشفت موقع TMZ الأمريكي عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول حادثة صفع ويل سميث للممثل كريس روك أثناء حفل الأوسكار الـ94، وأكد الموقع عبر مصادره الخاصة أن الممثل الكوميدي كريس روك لم يكن يعلم بمرض زوجة ويل سميث من الأساس، وأنه اعتقد أن حلاقتها شعر رأسها مجرد اختيار شخصي وليس بسبب مرض الثعلبة الذي تعاني منه.

صفعة ويل سميث

واحتل النجم العالمي الحائز على جائزة الأوسكار فئة أفضل ممثل رئيسي «ويل سميث» مؤشرات بحث جوجل عربيًّا وعالميًّا، ومختلف تريندات السوشيال ميديا وبالأخص موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بسبب صفعة للممثل كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام ٢٠٢٢.

ويأتي ذلك عقب تحوُّل وسم #اعتقلوا_ويل_سميث  إلى تريند عبر تويتر بإجماعي 78 ألف تغريدة وذلك عقب صفعة سميث لزميله كريس روك في حفل توزيع أوسكار 2022.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، كانت الصفعة بمنزلة قنبلة في حفل جوائز توزيع الأوسكار 2022 حيث صمتت القاعة بأكملها ووقف الحضور عاجزين عن التصرف حيال هذا الأمر المفاجئ.

كما كشفت تقارير أجنبية أن هناك نسبة كبيرة لسحب جائزة الأوسكار من ويل سميث كنوع من العقاب له بسبب قيامه بالفعل «الصادم» على حد وصف بعض النقاد.

ويل سميث اعتذار ويل سميث ويل سميث الاوسكار ويل سميث الاوسكار ٢٠٢٦

الجريدة الرسمية