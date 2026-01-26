سي إن إن: تحطم طائرة تقل 8 أشخاص في ولاية "مين" الأمريكية

18 حجم الخط

تحطمت طائرة خاصة تقل 8 أشخاص أثناء إقلاعها من بانجور، بـ ولاية مين الأمريكية، وفقا لـ إدارة الطيران الفيدرالية.

وأفاد مصدر مطلع على الحادث لشبكة CNN أنه لم يُعرف بعد مدى إصابات ركاب الطائرة، وهي من طراز بومباردييه تشالنجر 650 المخصصة لرجال الأعمال.

وتشير السجلات الفيدرالية إلى أن الطائرة مسجلة باسم شركة ذات مسئولية محدودة في هيوستن.

وأبلغ المطار في بيان أن فرق الطوارئ استجابت لحادث وقع حوالي الساعة 7:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وأن المطار مغلق حاليا.

وفتحت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة تحقيقا في الحادث، وفقا لبيان صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية.

يأتي هذا الحادث وسط عاصفة ثلجية عاتية تجتاح شمال شرق الولايات المتحدة. وتنخفض درجات الحرارة في ولاية مين إلى ما دون الصفر بكثير، مع تساقط ثلوج خفيفة تسبب انخفاضا حادا في مستوى الرؤية.

