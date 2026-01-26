الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سي إن إن: تحطم طائرة تقل 8 أشخاص في ولاية "مين" الأمريكية

تحطم طائرة في ولاية
تحطم طائرة في ولاية مين الأمريكية، فيتو
18 حجم الخط

تحطمت طائرة خاصة تقل 8 أشخاص أثناء إقلاعها من بانجور، بـ ولاية مين الأمريكية، وفقا لـ  إدارة الطيران الفيدرالية.

وأفاد مصدر مطلع على الحادث لشبكة CNN أنه لم يُعرف بعد مدى إصابات ركاب الطائرة، وهي من طراز بومباردييه تشالنجر 650 المخصصة لرجال الأعمال.

وتشير السجلات الفيدرالية إلى أن الطائرة مسجلة باسم شركة ذات مسئولية محدودة في هيوستن.

وأبلغ المطار في بيان أن فرق الطوارئ استجابت لحادث وقع حوالي الساعة 7:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وأن المطار مغلق حاليا.

وفتحت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة تحقيقا في الحادث، وفقا لبيان صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية.

يأتي هذا الحادث وسط عاصفة ثلجية عاتية تجتاح شمال شرق الولايات المتحدة. وتنخفض درجات الحرارة في ولاية مين إلى ما دون الصفر بكثير، مع تساقط ثلوج خفيفة تسبب انخفاضا حادا في مستوى الرؤية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بانجور ولاية مين الأمريكية إدارة الطيران الفيدرالية طراز بومباردييه تشالنجر 650 هيوست

مواد متعلقة

سقوط الجنرال الخائن، تحقيق مع أكبر قادة الجيش الصيني بتهمة تسريب أسرار نووية إلى أمريكا

السفير التركي لدى ليبيا: سنقدم تقريرًا كاملًا حول حادث تحطم طائرة محمد الحداد

كانت تنفذ مهمة إنقاذ طبي، تحطم طائرة على جبل كليمنجارو في تنزانيا

لجنة رسمية من الداخلية الليبية تتوجه إلى تركيا للتحقيق في تحطم طائرة الفريق محمد حداد
ads

الأكثر قراءة

انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وزير التعليم العالي يتفقد معرض طلاب فروع الجامعات الأجنبية اليوم

سي إن إن: تحطم طائرة تقل 8 أشخاص في ولاية "مين" الأمريكية

تعرف على تفاصيل شخصية إسلام جمال في مسلسل "التمثيلية"

الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا فوق 5000 دولار للأونصة

3 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 26 يناير 2026

الأنبا إيلاريون يرسم شمامسة جدد للخدمة في إيبارشية البحيرة

خدمات

المزيد

3 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 26 يناير 2026

انخفاض الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب وانخفاض الفراولة والجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية