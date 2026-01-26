الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا فوق 5000 دولار للأونصة

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو
18 حجم الخط

قفز الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزا مستوى 5000 دولار للأونصة (الأوقية)، مواصلا ارتفاعه التاريخي مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأدى تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن جرينلاند إلى زيادة ارتفاع الذهب هذا العام وسط توقعات بمزيد من حالة عدم اليقين المالي والجيوسياسي.

وارتفع المعدن الأصفر بنسبة 64 بالمئة في عام 2025، مدعوما بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية - مع تمديد الصين موجة شراء الذهب للشهر الرابع عشر في ديسمبر - وتدفقات قياسية في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "توقعاتنا لهذا العام أن يصل سعر الذهب إلى 6400 دولار للأونصة بمتوسط 5375 دولارا"، بحسب وكالة رويترز.

 

وكانت معادن الذهب والفضة والبلاتين سجلت مستويات قياسية مرتفعة جديدة وسط تراجع الثقة في الأصول الأمريكية بسبب التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب المستثمرين الأصول الآمنة الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي ارتفاع الذهب المعدن الأصفر صناديق الاستثمار البورصة

مواد متعلقة

خبير اقتصادي: الذهب يقترب من 6000 دولار للأوقية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (تحديث لحظى)

سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأحد

ads

الأكثر قراءة

انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وزير التعليم العالي يتفقد معرض طلاب فروع الجامعات الأجنبية اليوم

سي إن إن: تحطم طائرة تقل 8 أشخاص في ولاية "مين" الأمريكية

تعرف على تفاصيل شخصية إسلام جمال في مسلسل "التمثيلية"

الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا فوق 5000 دولار للأونصة

3 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 26 يناير 2026

الأنبا إيلاريون يرسم شمامسة جدد للخدمة في إيبارشية البحيرة

خدمات

المزيد

3 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 26 يناير 2026

انخفاض الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب وانخفاض الفراولة والجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية