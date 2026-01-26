الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا فوق 5000 دولار للأونصة

18 حجم الخط

قفز الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزا مستوى 5000 دولار للأونصة (الأوقية)، مواصلا ارتفاعه التاريخي مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأدى تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن جرينلاند إلى زيادة ارتفاع الذهب هذا العام وسط توقعات بمزيد من حالة عدم اليقين المالي والجيوسياسي.

وارتفع المعدن الأصفر بنسبة 64 بالمئة في عام 2025، مدعوما بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية - مع تمديد الصين موجة شراء الذهب للشهر الرابع عشر في ديسمبر - وتدفقات قياسية في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "توقعاتنا لهذا العام أن يصل سعر الذهب إلى 6400 دولار للأونصة بمتوسط 5375 دولارا"، بحسب وكالة رويترز.

وكانت معادن الذهب والفضة والبلاتين سجلت مستويات قياسية مرتفعة جديدة وسط تراجع الثقة في الأصول الأمريكية بسبب التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي.

