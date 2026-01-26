مقتل 11 شخصا في هجوم مسلح على ملعب لكرة القدم بالمكسيك

18 حجم الخط

لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم، بإطلاق رصاص في معلب لكرة القدم وسط المكسيك، بحسب السلطات المحلية في ولاية غواناخواتو بوسط المكسيك.

وأوضحت التقارير أن 12 شخصا آخرين أصيبوا بجروح، في هجوم مسلح استهدف ملعبا لـ كرة القدم في ولاية غواناخواتو.

ووقع الهجوم في أحد أحياء مدينة سالامانكا، التي أفاد مسئولون في مكتب رئيس بلديتها أنهم أطلقوا عملية للبحث عن المرتكبين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس البلدية: "تم تأكيد مقتل 11 شخصا، 10 منهم في موقع الحادث، وواحد أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.. كما أصيب 12 شخصا آخرين جراء إطلاق النار ويتلقون العلاج حاليا".

ولم تعرف بعد دوافع الهجوم أو هوية المهاجمين، فيما باشرت السلطات تحقيقا لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفادت السلطات بالعثور على 4 حقائب تحتوي على رفات بشرية في سالامانكا في وقت متأخر من ليلة السبت، قبل ساعات من إطلاق النار.

من جانبها، تجري النيابة العامة لولاية غواناخواتو (FGE) التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه. وأكدت الحكومة المحلية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات حتى الآن.

ويضاف هذا الهجوم إلى سلسلة من أعمال العنف التي زادت في منطقة غواناخواتو في السنوات الأخيرة، وهي ولاية تشهد مستويات عالية من العنف المرتبط بالنزاعات بين الجماعات الإجرامية.

وأكدت السلطات مجددا التزامها بتعزيز الإجراءات الأمنية ومكافحة الإفلات من العقاب.

وتُعد غواناخواتو مركزًا صناعيًا رئيسيًا يضم العديد من الوجهات السياحية الشهيرة، ولا تزال الولاية الأكثر دموية في المكسيك بسبب الصراعات المستمرة بين الجماعات الإجرامية، وفقًا لبيانات جرائم القتل الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.