مصطفى أبو الدهب: تعادل الزمالك مع المصري مكسب للأبيض

علَقَ مصطفى أبو الدهب نجم النادي المصري السابق على تعادل الفريق البورسعيدي أمام الزمالك، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب.

تعادل الزمالك مع المصري "مكسب للأبيض"

ورفع فريق المصري رصيده إلى النقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، ويليه الزمالك برصيد 5 نقاط، ثم كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وزيسكو يونايتد الزامبي بدون نقاط في المركز الأخير.

وقال مصطفى أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية: الخروج بنقطة التعادل بمثابة مكسب كبير للزمالك، نظرًا للغيابات الكبيرة التي كان يعاني منها الأبيض، وعلى رأسها عبد الله السعيد وعمر جابر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا، بالإضافة إلى رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز، مما جعل معتمد جمال المدير الفني للفريق يدفع ببعض الوجوه الجديدة مثل محمد إبراهيم.

وأضاف: نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري يتحمل مسئولية التعادل، فكان يجب الدفع بالجناح الهجومي منذر طمين من بداية المباراة، وكذلك لاعب الوسط عمر الساعي، بدلًا من الاعتماد على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، لكن الأهم في النهاية هو الحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

