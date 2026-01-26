الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصطفى أبو الدهب: تعادل الزمالك مع المصري مكسب للأبيض

الزمالك والمصري،
الزمالك والمصري، فيتو
18 حجم الخط

علَقَ مصطفى أبو الدهب نجم النادي المصري السابق على تعادل الفريق البورسعيدي أمام الزمالك،  في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب.

تعادل الزمالك مع المصري "مكسب للأبيض"

ورفع فريق المصري رصيده إلى النقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، ويليه الزمالك برصيد 5 نقاط، ثم كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وزيسكو يونايتد الزامبي بدون نقاط في المركز الأخير.

وقال مصطفى أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية: الخروج بنقطة التعادل بمثابة مكسب كبير للزمالك، نظرًا للغيابات الكبيرة التي كان يعاني منها الأبيض، وعلى رأسها عبد الله السعيد وعمر جابر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا، بالإضافة إلى رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز، مما جعل معتمد جمال المدير الفني للفريق يدفع ببعض الوجوه الجديدة مثل محمد إبراهيم.

وأضاف: نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري يتحمل مسئولية التعادل، فكان يجب الدفع بالجناح الهجومي منذر طمين من بداية المباراة، وكذلك لاعب الوسط عمر الساعي، بدلًا من الاعتماد على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، لكن الأهم في النهاية هو الحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبو الدهب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الكونفدرالية الأفريقية المدير الفني لفريق المصري الوجوه الجديدة بيل عماد دونجا بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بطولة كأس الكونفدرالية زيسكو يونايتد الزامبي زمالك سعى

مواد متعلقة

حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي

عمر مرموش يقود مانشستر سيتي في مواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

بايرن ميونخ يضع عينه على جناح ليفربول

موسم استثنائي، مبابي يتفوق على نصف أندية دوري أبطال أوروبا
ads

الأكثر قراءة

انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سي إن إن: تحطم طائرة تقل 8 أشخاص في ولاية "مين" الأمريكية

تعرف على تفاصيل شخصية إسلام جمال في مسلسل "التمثيلية"

الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا فوق 5000 دولار للأونصة

3 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 26 يناير 2026

مصطفى أبو الدهب: تعادل الزمالك مع المصري مكسب للأبيض

وزير التعليم العالي يتفقد معرض طلاب فروع الجامعات الأجنبية اليوم

خدمات

المزيد

3 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 26 يناير 2026

انخفاض الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب وانخفاض الفراولة والجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية