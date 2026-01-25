العثور على جثة فتاة غرقت بترعة أبو الأخضر بالشرقية بعد 4 أيام من البحث

18 حجم الخط

أكد مصدر مقرب من عائلة فتاة غرقت منذ عدة أيام أن فرق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية تمكنت من العثور على جثة الشابة «آية سند»، 19 عامًا، التي لقيت مصرعها غرقًا في مياه بحر أبو الأخضر المار بعزبة الباشا التابعة لمركز منيا القمح، وذلك بعد أربعة أيام من عمليات البحث المتواصلة.

حالة من الحزن والأسى خيمت على أهالي العزبة فور انتشال الجثمان

وأوضح المصدر أن حالة من الحزن والأسى خيمت على أهالي العزبة فور انتشال الجثمان، عقب أيام طويلة من القلق والترقب، مشيرًا إلى أن أسرة الفتاة كانت تعيش معاناة نفسية قاسية على أمل العثور على الجثة ومواراتها الثرى.

تجمعات الأهالي أمام بحر أبو الاخضر،فيتو

بلاغ الأهالي بغرق فتاة شابة في مياه بحر أبو الأخضر بعزبة الباشا

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة منيا القمح يفيد ببلاغ الأهالي بغرق فتاة شابة في مياه بحر أبو الأخضر بعزبة الباشا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين غرق الشابة «آية سند».

الفتاة برفقة زوجة عمها وخطيبها

وبحسب روايات عدد من أهالي العزبة، كانت الفتاة برفقة زوجة عمها وخطيبها، الذي لم يمضِ على خطبتهما سوى نحو 20 يومًا، قبل أن تنزلق وتسقط في المياه.

خطيبها لم يتمكن من انتشالها

وأضافوا أن الخطيب حاول إنقاذها بالقفز خلفها، إلا أنه لم يتمكن من انتشالها وكاد أن يغرق هو الآخر، قبل أن ينجح الأهالي في إنقاذه، بينما جرفت المياه جثة الفتاة إلى جهة غير معلومة.



وأشار شهود عيان إلى أن قوة التيار المائي حالت دون تمكن الأهالي من إنقاذ الفتاة في اللحظات الأولى، ما أدى إلى اختفائها منذ وقت الحادث.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة منيا القمح، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بفرق الإنقاذ النهري التي واصلت أعمال البحث منذ لحظة الإبلاغ وحتى اليوم الرابع، إلى أن تم العثور على الجثمان.

مناشدة أهالي عزبة الباشا للجهات المعنية

وكان أهالي عزبة الباشا قد ناشدوا، خلال الأيام الماضية، الجهات المعنية بتكثيف جهود البحث والاستعانة بالغواصين، مؤكدين أنهم عاشوا أيامًا قاسية ولم يغادروا محيط موقع الحادث، رغم برودة الطقس، انتظارًا لانتشال الجثة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

