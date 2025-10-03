ري الشرقية تنفي غرق أراضي طرح النهر بسبب فيضان النيل

أكد المهندس محمد قاسم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية، أن ما تردد بشأن تعرض بعض المناطق لخطر مباشر بسبب مياه الفيضان «غير دقيق»، موضحًا أن الوضع تحت السيطرة ولا يمثل تهديدًا يستدعي القلق داخل المحافظة.

الري: لا مخاوف من الفيضان بالشرقية.. وتداعياته مرتبطة بفرع رشيد

وأشار قاسم إلى أن مياه بحر مويس مصنفة بدرجة خطورة ثالثة فقط، وهو ما يعد إجراءً احترازيًا روتينيًا في مثل هذه الفترات، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع المنسوب يعود إلى محافظتي البحيرة والمنوفية نتيجة تزايد تدفقات مياه فرع رشيد، وليس إلى طبيعة المجاري المائية بالشرقية نفسها.

لا توجد أي مخاطر استثنائية تستدعي القلق

وشدد رئيس الإدارة المركزية للري على أن الفرق الفنية تتابع الموقف بشكل لحظي، وأنه لا توجد أي مخاطر استثنائية تستدعي القلق، مؤكدًا أن الخطط الاستباقية موضوعة للتعامل مع أي طارئ للحفاظ على سلامة المنشآت المائية وحماية الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.

مدبولى: ارتفاع منسوب النيل سيعرض أراضي طرح النهر بالمنوفية والبحيرة للغمر

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك استعدادات مسبقة للتعامل مع تداعيات فيضان النيل، مشيرًا إلى أن التوقعات خلال شهر أكتوبر تشير إلى تصريف كميات مياه أعلى من المعدلات الطبيعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى غمر أراضي طرح النهر وبعض العشش والمباني العشوائية، خاصة في محافظتي المنوفية والبحيرة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة كانت متأهبة منذ فترة طويلة لمثل هذه الموجة من الفيضانات، خصوصًا بعد ما شهدته السودان من فيضانات أخيرة، مشددًا على أن بعض الأراضي المتعدى عليها بطول مجرى النيل ستكون الأكثر عرضة للغمر خلال الأسابيع المقبل، وعلى جميع الأهالي سرعة الاستجابة للتعليمات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.