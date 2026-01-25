برنامج فعاليات الأنشطة بإجازة نصف العام بمكتبة دمنهور

18 حجم الخط

تُنظم مكتبة مصر العامة بدمنهور، مجموعة من الفعاليات المجانية المتميزة للأطفال خلال إجازة نصف العام، والتى تُقام على مدار ثلاثة أيام بدءًا من غدٍ الإثنين الموافق 26 يناير حتى يوم الأربعاء 28 يناير، وذلك للأطفال من سن 5 إلى 15 سنة من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي اطار الدور الثقافي والتنويري لمكتبة مصر العامة بدمنهور، والذي يستهدف تنمية مهارات الأطفال وبناء وعيهم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

ورش الأشغال اليدوية التي تسهم في تنمية المهارات الحركية والإبداعية لدى الأطفال

وتتضمن الفعاليات ورش حكي تفاعلية لتنمية الخيال والقدرات اللغوية، وورش رسم وتلوين لاكتشاف المواهب الفنية، إلى جانب ورش الأشغال اليدوية التي تسهم في تنمية المهارات الحركية والإبداعية لدى الأطفال، وذلك في إطار برنامج متكامل لاستثمار أوقات الإجازة فيما يعود بالنفع على النشء، وتأتي هذه الأنشطة تأكيدًا على حرص المحافظة على دعم الأطفال ثقافيًا وتعليميًا، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومبدع، تماشيًا مع توجهات الدولة ورؤية مصر لبناء الإنسان.

فعاليات مبادرة “أنا متعلم مدى الحياة”

وكانت قد نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور ورش حكي والعاب تفاعلية للأطفال، بمشاركة الحكواتي، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" كأحد النماذج الداعمة للتعلم المستمر بأساليب مبتكرة وجاذبة للأطفال، بمقر المكتبة الرئيسي بدمنهور وفرعها بكفر الدوار، وتضمنت الفعالية تقديم قصة تفاعلية تناولت أحداثها موقفًا إنسانيًا بسيطًا يحمل في طياته العديد من القيم التربوية، وهدفت القصة إلى مساعدة الأطفال على اكتشاف السلوكيات الخاطئة والعمل على تصحيحها، مع ترسيخ مجموعة من القيم الأخلاقية والمهارية، كما تضمنت ورشة ألعاب تفاعلية اعتمدت على الكروت الملونة، واستهدفت هذه الأنشطة تنمية روح العمل الجماعي، وزيادة قدرة الأطفال على التركيز والملاحظة، فضلًا عن تعزيز مهارات التفكير المنطقي والسرعة في اتخاذ القرار.

