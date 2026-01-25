أسباب اسمرار أسفل الإبطين وطرق العلاج

18 حجم الخط

اسمرار أسفل الإبطين من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات لأسباب عديدة، ولكن عادة تربطها الفتيات باستخدام الكريمات ومزيلات العرق أو قلة الاهتمام بالعناية الشخصية.

وفى الحقيقة السبب يكون مرضى لذا يجب التنبه لها والكشف الطبى لمعرفة السبب والالتزام بالعلاج للتخلص منها والحفاظ على الصحة.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن وجود مناطق غامقة وملمسها ناعم مثل "القطيفة"، في أماكن مثل الرقبة، أو أسفل الإبط، أو بين الفخذين، حالة طبية تعرف ب (الشواك الأسود)، والسبب ليس "قلة نظافة" ولكن السبب الحقيقي هو ارتفاع الإنسولين، وذلك نتيجة تناول نشويات وسكريات بكثرة طوال اليوم، وبالتالى يصبح الإنسولين عالي في الدم، ما يجعل خلايا الجلد تتكاثر بسرعة غير طبيعية، وبالتالى تظهر المنطقة غامقة وسميكة.

أسباب اسمرار أسفل الإبطين

وأضاف سلامة، أنه عند ظهور مثل هذه العلامات تعنى أن الجسم يرسل رسالة تحذيرية بأن الجسم به مشكلة، مثل:-

مقاومة الإنسولين، وهى تعنى أن خلايا الجسم غير قادرة على التعامل مع السكر بشكل صحيح.

مرحلة ما قبل السكري، أى أن الجسم يحاول ألا يدخل فى مرحلة الإصابة الصريحة بالسكر.

زيادة الوزن، وغالبا هذه الحالة مرتبطة بزيادة الدهون حول منطقة البطن.

نصائح للتخلص من الاسمرار أسفل الابطين

وتابع، أنه للتخلص من هذه العلامات:-

تغيير نظام الأكل، مثل الصيام المتقطع، الذى يمنح فرصة للإنسولين أن ينخفض إلى مستوياته الطبيعية، وتقليل الكربوهيدرات، مثل السكر الأبيض، والدقيق، والمشروبات الغازية.

ممارسة المشي أو الرياضة، تجعل العضلات "تفتح أبوابها" للسكر، فتقلل حمل الضغط عن الإنسولين.

تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي، مثل "الكروميوم" أو "البربرين" وفيتامين ب ود والماغنسيوم.

