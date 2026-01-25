خالد يوسف: 25 يناير كانت ثورة شعبية نبيلة تم اختطافها بمؤامرات داخلية وخارجية

18 حجم الخط

قال المخرج خالد يوسف إن ثورة 25 يناير كانت هبّة شعبية خالصة خرج فيها شباب متحمس يحلم بالعدالة والعيش الكريم، إلا أن مسارها تعرّض للاختطاف من قِبل قوى دولية وإقليمية ومجتمعية حاولت توجيهها بعيدًا عن أهدافها الحقيقية، وهو ما تكرر في جميع ثورات الربيع العربي.

ما جرى في مصر تكرر في سوريا وليبيا واليمن وتونس

وأوضح خالد يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن السيناريو الذي شهدته مصر بعد 25 يناير لم يكن استثناءً، بل هو ذاته ما حدث في دول الربيع العربي، حيث اندفعت الشعوب للمطالبة بالحرية والعدالة، ثم تدخلت قوى خارجية وإقليمية وأطراف داخلية ذات مصالح لإعادة تشكيل المشهد بما يخدم أجندتها الخاصة.

حكم الشعوب لنفسها يهدد مصالح قوى كبرى

وأشار إلى أن جوهر الصراع لم يكن داخليًّا فقط، بل لأن فكرة أن تحكم الشعوب العربية نفسها بعدالة تمثل تهديدًا حقيقيًّا لقوى إقليمية ودولية وعالمية، إضافة إلى شبكات مصالح داخل المجتمعات العربية، وهو ما جعل هذه القوى تعمل ضد وصول الثورات إلى أهدافها الحقيقية.

الإخوان حاولوا خطف الثورة وتوجيهها لصالحهم

وأكد المخرج خالد يوسف أن جماعة الإخوان المسلمين حاولت التآمر على الثورة والاستحواذ عليها وتوجيهها في مسار يخدم مصالحها، تمامًا كما حاولت قوى دولية وإقليمية استغلال المشهد الثوري، مشددًا على أن ذلك أدى في النهاية إلى نتائج كارثية لا تتحملها الثورة نفسها.

الثورة نبيلة.. والمؤامرة شيء آخر

وشدد يوسف على أن ثورة 25 يناير كانت من أنبل حركات الشعوب، وأنه ليس نادمًا على المشاركة فيها، موضحًا أن الخلط بين أهداف الثورة النبيلة والمؤامرة التي حيكت ضدها يُعد خطأً جسيمًا وبعيدًا تمامًا عن الحقيقة.

شهادة من قلب أحداث 28 يناير

وسرد خالد يوسف واقعة قال إنه شاهدها بنفسه يوم 28 يناير 2011، مؤكدًا أنه كان ضمن أولى المجموعات على كوبري الجلاء، ولم يكن بحوزتهم أي أدوات عنف، مشيرًا إلى أن المواجهة في بدايتها كانت مجرد كرّ وفرّ وتدافع مع الشرطة دون اعتداء.

وأضاف أنه فوجئ لاحقًا بشباب ينزلون من دراجات نارية ويلقون زجاجات مولوتوف على قوات الشرطة بشكل متعمد، معتبرًا أن الهدف كان تحويل مسار الصدام وتصعيد العنف، مؤكدًا يقينه بأن هؤلاء كانوا تابعين لجماعة الإخوان المسلمين.

30 يونيو أنقذت الدولة وأنهت حكم الإخوان

وأوضح يوسف أنه لولا ثورة 30 يونيو لما تخلصت مصر من جماعة الإخوان، مؤكدًا أن الجيش انحاز لمطالب الشعب، وأن البلاد استعادت توازنها بالفعل في 30 يونيو، مشددًا على أن ثورة 25 يناير لا تتحمل مسؤولية المآلات الكارثية التي تلتها.

25 يناير لم تكن مؤامرة بل ثورة لها أسبابها

وأكد أن الحديث عن وجود مؤامرة تاريخية على المنطقة لا يعني أن ثورة 25 يناير كانت مخططة أو مصنوعة، موضحًا أنها ثورة شعبية حقيقية لها أسبابها الموضوعية، قبل أن يتم استغلالها لاحقًا من قوى إقليمية ودولية.

من نزل في يناير نزل في يونيو.. إلا الإخوان

واختتم خالد يوسف تصريحاته بالتأكيد على أن كل من شارك في ثورة 25 يناير شارك أيضًا في ثورة 30 يونيو دون استثناء، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين، معتبرًا أن ذلك يعكس الفارق الجوهري بين الثورة الشعبية ومحاولات اختطافها سياسيًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.