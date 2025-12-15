سيد علي معلقًا على التحقيق مع عمار علي حسن: غياب قانون المعلومات سبب انتشار الأكاذيب

18 حجم الخط

أكد الكاتب الصحفي سيد علي، أن غياب المعارضة فى الشارع المصري جعل هناك قدرا من الحساسية لدى المسئولين، مشيرا إلى أن المعارضة تصلح الأحوال السياسية فى أي بلد.



وأعرب خلال برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" تعليقاً علي التحقيق مع الدكتور عمار علي حسن، عن أمنيته بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، موضحا: " مش كل شوية يتم جرجرة الناس على نيابة أمن الدولة العليا، وأرجو أن يتم ذكر كافة تفاصيل القضية فى قرار الاستدعاء حتى يكون لدى الشخص علم بالقضية ويستعد لها".



وقال: " أؤمن تماما بأن المعارضة هى الوجه الثاني للاحزاب الموالية، ومتأكد أن الدولة المصرية فى سبيل الإصلاح السياسي، ومثلما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي فى لقائه مع الهيئات الإعلامية الثلاثة، وأن يكون لدى الدكتور مصطفى مدبولي والفريق كامل الوزير قدر من رحابة الصدر".



واضاف: " هناك بعض المستشارين، أي حد ينشر أي حاجة، يجي يحوله للنيابة، فلو ياسيادة الفريق هناك قانون لحرية تداول المعلومات، عمر أى شخص هينشر معلومة كاذبة أو خاطئة".



وأوضح: " اقول للدكتور مصطفى مدبولي والفريق كامل الوزير لو عرفتم الدكتور عمار على حسن، لصار أقرب الناصحين أليكم لأنه شخصية مخلصة وأمينة وصادقة، فهو رجل وطني"، مضيفا: " الدولة والوزارة تطالبنا كأعلاميين باشياء كثيرة جدا، وأحنا من حقنا نطالب الدولة أن يكون هناك رحابة صدر وأن تكون هناك معارضة ومعارضة حقيقية".



وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الدكتور عمار علي حسن بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة القضية المتهم فيها بنشر شائعات وأخبار كاذبة، وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضده من الفريق كامل الوزير.

وجاء قرار إخلاء السبيل عقب التحقيق مع الكاتب الصحفي، حيث وُجهت إليه اتهامات تتعلق بنشر أخبار اعتُبرت غير صحيحة، فيما أنكرها دفاعه، مؤكدين تمسكهم بحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريًا.

