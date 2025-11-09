خالد يوسف: الجمهور فهم تصريحات ياسر جلال عن مصر والجزائر بشكل خاطئ

18 حجم الخط

نشر المخرج خالد يوسف مطقع فيديو له أثناء تكريمه بمهرجان وهران بدولة الجزائر، وعلق عليها مدافعًا عن تصريحات الفنان ياسر جلال الأخيرة التي أغضبت الجمهور، وقال يوسف: “الازمة ليست فيما قاله الفنان ياسر جلال، ولكن في طريقة قوله وسياقه، ويقيني أنه لم يقصد أبدا ما فهمه معظم الناس”

وأضاف: “وعلي سبيل توضيح ما أريد قوله كان لي تجربة متطابقة مع ما حدث مع ياسر، فقد كرمني مهرجان وهران في عام 2018، وهو ذات المهرجان الذي كرمه، وقلت نصا في كلمتي ( لقد تعلمت حب الجزائر من رجلين جمال عبد الناصر وبومدين، يوم أن أخذ عبد الناصر من زاد مصر لكي يعطي للثورة الجزائرية سلاحا ودعما..ويوم أن قال بومدين في حرب 1973 لو ترددت يدي اليمني عن إعطاء مصر لقطعتها يدي اليسري)، في هذا السياق استقبل الجمهور المصري والجزائري كلماتي بمنتهي الترحاب والارتياح”

وتابع: “دائما يا سادة طريقة القول أهم من القول نفسه، وقد تكون الحادثة التي تحدث عنها الفنان ياسر فيها بعض الصحة، وقد لا تكون، ولكن طريقة قولها قد استفزت الكرامة الوطنية المصرية ، لأنها قد صدرت معني أن الجيش المصري وقواته العظيمة، وعلي رأسها سلاح الصاعقة صاحب الأعمال الأسطورية كان في حاجة إلي الحماية، وهو ما ابرأ أن يكون قد قصده ياسر جلال، ولا يمكن لشخص في وطنيته وفي حرصه الدائم علي التغني بأمجاد العسكرية المصرية أن يقصد الإساءة أو التهوين من قدرات وبطولات جيشنا العظيم”

يذكر أنه قد أصدر الفنان ياسر جلال بيانًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك للرد على حالة الجدل التي أثيرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس، عقب تواجده في مهرجان وهران الدولي بالجزائر، وإدلائه بتصريحات أثارت غضب بعض الجمهور المصري للتشكيك في صحة المعلومات التي ذكرها النجم أثناء تكريمه.



وأعرب جلال في بيان مصور بالفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تقديره واحترامه البالغ للقوات المسلحة، والتي كان جزءًا منها في يوم من الأيام أثناء تأديته الخدمة العسكرية، مؤكدًا أنه حصل على شهادة إنهاء الخدمة بتقدير "قدوة حسنة". وشدد على فخره بتقديم عملين في منتهى الأهمية لمصر، وهما مسلسل "الاختيار الجزء الثالث" وفيلم "يوم الكرامة" الحربي العظيم.

