في برقية خاصة، مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 25 يناير

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير، متوجهًا فيها بالأصالة عن نفسه؛ وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة.

رئيس الوزراء يهنئ فخامة الرئيس بذكرى ثورة 25 يناير

وأضاف رئيس الوزراء: "إننا يا سيادة الرئيس نغتنم هذه الذكرى الوطنية المهمة، لنؤكد بكل فخر واعتزاز تقدير الوطن وأبنائه لجهودكم الوفية المُخلصة في دفع خُطى التنمية الشاملة فوق ربوع أرض مصر الحبيبة، في ظل اصطفاف وطني يُساند القيادة السياسية لمواجهة تحديات الخارج، حفاظًا على ما تم إنجازه بالداخل، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى شعب مصر بالرُقي والازدهار".

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

وفي وقت سابق ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وفي بداية الاجتماع، توجه رئيس مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، لرجال الشرطة البواسل؛ بمناسبة قرب حلول الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، وبهذه المناسبة التاريخية قال مدبولي: نعتز دوما ونفخر بما يبذله رجال الشرطة من جهود؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوفير المناخ الملائم من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بأخلص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجموع الشعب المصري؛ بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير.

