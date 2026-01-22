الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

في برقية خاصة، مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 25 يناير

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
18 حجم الخط
ads

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير، متوجهًا فيها بالأصالة عن نفسه؛ وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة.

رئيس الوزراء يهنئ فخامة الرئيس بذكرى ثورة 25 يناير

وأضاف رئيس الوزراء: "إننا يا سيادة الرئيس نغتنم هذه الذكرى الوطنية المهمة، لنؤكد بكل فخر واعتزاز تقدير الوطن وأبنائه لجهودكم الوفية المُخلصة في دفع خُطى التنمية الشاملة فوق ربوع أرض مصر الحبيبة، في ظل اصطفاف وطني يُساند القيادة السياسية لمواجهة تحديات الخارج، حفاظًا على ما تم إنجازه بالداخل، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى شعب مصر بالرُقي والازدهار".

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي 

وفي وقت سابق ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وفي بداية الاجتماع، توجه رئيس مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، لرجال الشرطة البواسل؛ بمناسبة قرب حلول الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، وبهذه المناسبة التاريخية قال مدبولي: نعتز دوما ونفخر بما يبذله رجال الشرطة من جهود؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوفير المناخ الملائم من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بأخلص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجموع الشعب المصري؛ بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الوزراء رئيس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

الحكومة تقرر فسخ التعاقد مع المخالفين لشروط سداد أراضي الدولة

الذكاء الاصطناعي يدخل مدارس التعليم الفني رسميًا بقرار من الحكومة

حزمة قرارات جديدة من الحكومة تعيد تشكيل التعليم الفني في مصر، اعرف التفاصيل

قرارات الحكومة، التعاقد مع شركة يابانية لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني

16 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء اليوم، اعرف التفاصيل

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول

مدبولي يتفقد جناح "معلومات الوزراء" في معرض القاهرة للكتاب

مدبولي من معرض الكتاب: تطور الدورات المتعاقبة يرسخ الدور التنويري لهذا الحدث الثقافي
ads

الأكثر قراءة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات بـ"الجبر والإحصاء"

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

سؤال في النواب لحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

"الخطيب": مصر تستثمر بشكل مكثف في مبادرات التجارة الرقمية

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الليرة السورية أمام الدولار صباح اليوم الخميس 22-1-2026

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية