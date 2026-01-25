الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة مكبرة لرفع إشغالات "حي رابع" بدمياط وتيسير الحركة المرورية

​حملة مكبرة لرفع
​حملة مكبرة لرفع إشغالات "حي رابع" بدمياط
18 حجم الخط

​شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق "حي رابع"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة استعادة المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط في شوارع المحافظة.

​تحرك ميداني لرفع التعديات

​جاءت الحملة بمتابعة من الدكتور سمير عتريس عبدالله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وبإشراف ميداني من علي البيومي، نائب رئيس المدينة. واستهدفت الجهود رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق العام، لا سيما في شارع "أبو الوفا" الذي يعد من المحاور الحيوية بالمنطقة، بمشاركة مسؤولي قسم الإشغالات.

​حملة مكبرة لرفع إشغالات
​حملة مكبرة لرفع إشغالات "حي رابع" بدمياط

​سيولة مرورية وتسهيل حركة المشاة

​ركزت الحملة على إزالة العوائق التي تعيق حركة المارة وتتسبب في التكدس المروري. كما وجه مسؤولو الحملة تنبيهات صريحة لأصحاب المحال التجارية والمنشآت بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة، وعدم التجاوز على المساحات المخصصة للمشاة ونهر الطريق.

​رقابة مستمرة وإجراءات قانونية

و​أكدت الوحدة المحلية أن هذه الحملات ستستمر بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لضمان عدم عودة المخالفات. وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة لفرض الانضباط وإعلاء الصالح العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إزالة الاشغالات والتعديات استعادة المظهر الحضارى الإشغالات والتعديات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط التكدس المرورى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات مدينة دمياط محافظ دمياط سيولة مرورية تحقيق الانضباط

مواد متعلقة

تركيب دورات مياه بحديقة بنت الشاطئ في دمياط

ads

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

خوان بيزيرا يقود هجوم الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية

يوفنتوس يتقدم 1-0 أمام نابولي في الشوط الأول بقمة الدوري الإيطالي

الدوري الإنجليزي، آرسنال ومانشستر يونايتد يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، ألقاب الشيخ عبد الرحيم القنائي وكراماته

هل ترث بنات الأخ من عمٍّ توفي وليس له أولاد؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم الاستفادة من ملفات نصية لكتب خاصة دون إذن أصحابها؟ المفتي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية