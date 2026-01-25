حملة مكبرة لرفع إشغالات "حي رابع" بدمياط وتيسير الحركة المرورية

18 حجم الخط

​شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق "حي رابع"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة استعادة المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط في شوارع المحافظة.

​تحرك ميداني لرفع التعديات

​جاءت الحملة بمتابعة من الدكتور سمير عتريس عبدالله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وبإشراف ميداني من علي البيومي، نائب رئيس المدينة. واستهدفت الجهود رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق العام، لا سيما في شارع "أبو الوفا" الذي يعد من المحاور الحيوية بالمنطقة، بمشاركة مسؤولي قسم الإشغالات.

​حملة مكبرة لرفع إشغالات "حي رابع" بدمياط

​سيولة مرورية وتسهيل حركة المشاة

​ركزت الحملة على إزالة العوائق التي تعيق حركة المارة وتتسبب في التكدس المروري. كما وجه مسؤولو الحملة تنبيهات صريحة لأصحاب المحال التجارية والمنشآت بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة، وعدم التجاوز على المساحات المخصصة للمشاة ونهر الطريق.

​رقابة مستمرة وإجراءات قانونية

و​أكدت الوحدة المحلية أن هذه الحملات ستستمر بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لضمان عدم عودة المخالفات. وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة لفرض الانضباط وإعلاء الصالح العام.

