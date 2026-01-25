الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بثنائية مبابي، ريال مدريد يفوز على فياريال ويتصدر الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
18 حجم الخط

فاز فريق ريال مدريد، على نظيره فياريال بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "لا سيراميكا" ، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، موسم 2025-2026.

 

أحرز ثنائية ريال مدريد كيليان مبابي، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 47 من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 94 من ركلة جزاء.

 

 تشكيل ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي -راؤول أسينسيو - دين هويسين - ألفارو كاريراس

خط الوسط: أردا جولر - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

خط الهجوم: فرانكو ماستانتونو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

وقفز نادي ريال مدريد الي صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، في حين أن فياريال لديه 41 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول الليجا، مما يجعله خصمًا لا يستهان به بالنسبة لـ ريال مدريد.

 

حكم مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

وتولي الحكم سيزار سوتو إدارة مباراة ريال مدريد وفياريال

وكان سيزار سوتو تولى مسؤولية تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في شهر سبتمبر الماضي في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث فاز الشياطين الحمر بهدفين لهدف.

كما أدار سوتو مباراة الكلاسيكو الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الحالي، في الدور الأول من الليجا في أكتوبر الماضي على ملعب "سانتياجو برنابيو" حيث فاز الملكي بهدفين لهدف.

أما حكم تقنية الفيديو في مباراة ريال مدريد وفياريال، فسيكون ماريو ميليرو، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة ريال مدريد وفياريال الدوري الإسباني ريال مدريد فياريال مبابي

مواد متعلقة

طلب مهم من حسام حسن لـ مصطفى محمد قبل مونديال 2026

الشيبي وحامد يخضعان لـ كشف المنشطات بعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

خالد صبحي: اللعب للمصري شرف والفوز هدفنا أمام الزمالك

نبيل الكوكي يرفع راية التحدي قبل مواجهة الزمالك في الكونفيدرالية

المصري بالأخضر والزمالك بالأبيض في الكونفدرالية (صور)

رغم خروجه من السجن، رمضان صبحي محروم من ممارسة كرة القدم لهذا السبب

أول رد فعل من بيراميدز بعد خروج رمضان صبحي من السجن

بيراميدز ونهضة بركان، صراع قمة المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

ads

الأكثر قراءة

سيدات برشلونة يتوجن بلقب السوبر الإسباني 2026 على حساب ريال مدريد

نشاط السيسي في حفل عيد الشرطة الـ74 (فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر سيتي

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث بعد مرور 65 دقيقة (صور)

وزارة المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

كيف تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس بجميع المحافظات؟

رئيس مصلحة الجمارك يحسم الجدل بشأن العدول عن قرار ضريبة المحمول

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق

نتائج حاسمة في«دولة التلاوة» وخروج خالد عطية بعد منافسة قوية بين القرّاء

محمود كمال يتألق في «دولة التلاوة» ويقدّم واحدة من أقوى قراءاته

المزيد
الجريدة الرسمية