بثنائية مبابي، ريال مدريد يفوز على فياريال ويتصدر الدوري الإسباني

فاز فريق ريال مدريد، على نظيره فياريال بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "لا سيراميكا" ، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، موسم 2025-2026.

أحرز ثنائية ريال مدريد كيليان مبابي، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 47 من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 94 من ركلة جزاء.

تشكيل ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي -راؤول أسينسيو - دين هويسين - ألفارو كاريراس

خط الوسط: أردا جولر - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

خط الهجوم: فرانكو ماستانتونو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

وقفز نادي ريال مدريد الي صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، في حين أن فياريال لديه 41 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول الليجا، مما يجعله خصمًا لا يستهان به بالنسبة لـ ريال مدريد.

حكم مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

وتولي الحكم سيزار سوتو إدارة مباراة ريال مدريد وفياريال

وكان سيزار سوتو تولى مسؤولية تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في شهر سبتمبر الماضي في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث فاز الشياطين الحمر بهدفين لهدف.

كما أدار سوتو مباراة الكلاسيكو الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الحالي، في الدور الأول من الليجا في أكتوبر الماضي على ملعب "سانتياجو برنابيو" حيث فاز الملكي بهدفين لهدف.

أما حكم تقنية الفيديو في مباراة ريال مدريد وفياريال، فسيكون ماريو ميليرو، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

