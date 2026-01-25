الولايات المتحدة تخطط لتعزيز الثقة بين روسيا وأوروبا

18 حجم الخط

كشفت جريدة "بوليتيكو" الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز الثقة بين روسيا وأوروبا من خلال خفض التصعيد، نقلًا عن مسئول بارز في البيت الأبيض.

وبحسب وكالة "تاس"، نقلت الجريدة عن المصدر الذي رفض ذكر اسمه قوله: "من الواضح أنه لا توجد حاليا ثقة كبيرة بين أوروبا وروسيا، لكننا نريد إنشاء إطار يمكن أن يطلق نموذجا جديدا، ويبدأ في بناء الثقة من خلال إظهار خفض حقيقي للتصعيد".

وأضافت بوليتيكو" أن هناك اهتمام كبير بالقضايا الاقتصادية وللسيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي بمشاركة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

ووفق الجريدة، قال المصدر: إن "الطرفين يتصوران ما يمكن أن يجنياه من السلام، مثل خطة الازدهار لأوكرانيا، وكذلك بعض الفرص المتاحة لروسيا لإبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية".

واشنطن تصف محادثات أبو ظبي بالبناءة

وأمس السبت، قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إنه جرى الاتفاق بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، على مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل في أبو ظبي.

وكتب ويتكوف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "من المقرر أن تستكمل المفاوضات الأسبوع المقبل في أبو ظبي؛ حيث كانت جولات المفاوضات التي عقدت يومي الجمعة والسبت بناءة"، مؤكدا عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السعي إلى إنهاء للصراع الأوكراني.

توقعات باستئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية مطلع فبراير

وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد تستأنف مطلع فبرارير القادم في أبو ظبي.

يشار إلى أن عاصمة الإمارات العربية كانت قد شهدت اختتام مفاوضات استمرت يومين بين وفود من موسكو وواشنطن وكييف، تمت خلالها مناقشة قضايا أمنية ضمن إطار خطة السلام الأمريكية.

وعُقدت المفاوضات بشكل مغلق، وترأس الوفد الروسي فيها رئيس إدارة الأركان العامة للقوات المسلحة، الأدميرال إيجور كوستيوكوف، بمشاركة اللواء ألكسندر زورين في نقاشات تبادل الأسرى.

خطة واشنطن للحرب الروسية الأوكرانية

وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر الماضي، وناقش الطرفان جوهر الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية.

وبحسب تصريحات الرئيس الروسي، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.

تأكيد سيادة أوكرانيا

وتشمل الخطة تأكيد سيادة أوكرانيا، وإبرام اتفاقية عدم اعتداء بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا، و"غزو" روسيا للدول المجاورة، وألا يتوسع حلف "الناتو" أكثر، وحصول أوكرانيا على ضمانات أمنية موثوقة، وأن يقتصر حجم القوات المسلحة الأوكرانية على 600 ألف فرد، وأن توافق أوكرانيا على أن يؤكد دستورها عدم انضمامها إلى حلف "الناتو"، ويوافق الحلف الأطلسي على تضمين بند في نظامه الأساسي يقضي بعدم قبول انضمام أوكرانيا مستقبلا.

كما تضم الخطة أيضا، موافقة الناتو على عدم تمركز قوات تابعة له في أوكرانيا، فضلا عن نشر طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا.

