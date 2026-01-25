روسيا: اعتراض 31 صاروخا من طراز هيمارس و68 مسيرة أوكرانية

18 حجم الخط

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد: إن دفاعاتنا الجوية أسقطت 31 صاروخا من طراز هيمارس و68 مسيرة أوكرانية.

أكثر من 370 هجوما بطائرات مسيرة

وأمس، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنت أكثر من 370 هجوما بطائرات مسيرة، وأطلقت 21 صارخا على الأراضي الأوكرانية خلال ساعات.

مشاركات رفيعة المستوى في مباحثات أبو ظبي

وتأتي الضربات التي شنتها القوات الروسية بعد اجتماع وفود من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الجمعة في أبو ظبي، لإجراء أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب المتواصلة منذ فبراير 2022.

والجمعة، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن مفاوضات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكووف وجاريد كوشنر وجوش جرونباوم كانت "بنَّاءة وصريحة للغاية".

وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" جوش جرونباوم.

خطة واشنطن للحرب الروسية الأوكرانية

وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر الماضي، وناقش الطرفان جوهر الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية.

وبحسب تصريحات الرئيس الروسي، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.