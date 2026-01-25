الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا: اعتراض 31 صاروخا من طراز هيمارس و68 مسيرة أوكرانية

روسيا: اعتراض 31
روسيا: اعتراض 31 صاروخا من طراز هيمارس و68 مسيرة أوكرانية
18 حجم الخط

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد: إن دفاعاتنا الجوية أسقطت 31 صاروخا من طراز هيمارس و68 مسيرة أوكرانية. 

أكثر من 370 هجوما بطائرات مسيرة

وأمس، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنت أكثر من 370 هجوما بطائرات مسيرة، وأطلقت 21 صارخا على الأراضي الأوكرانية خلال ساعات.  

مشاركات رفيعة المستوى في مباحثات أبو ظبي

وتأتي الضربات التي شنتها القوات الروسية بعد اجتماع وفود من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الجمعة في أبو ظبي، لإجراء أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب المتواصلة منذ فبراير 2022.  

والجمعة، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن مفاوضات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكووف وجاريد كوشنر وجوش جرونباوم كانت "بنَّاءة وصريحة للغاية". 

وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" جوش جرونباوم.

خطة واشنطن للحرب الروسية الأوكرانية

وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر الماضي، وناقش الطرفان جوهر الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية. 

وبحسب تصريحات الرئيس الروسي، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الدفاع الروسية الرئيس الأوكراني زيلينسكي روسيا الأراضي الأوكرانية كييف موسكو

مواد متعلقة

الولايات المتحدة تخطط لتعزيز الثقة بين روسيا وأوروبا

زيلينسكي: روسيا شنت 370 هجوما بطائرات مسيرة و21 صاروخا على منشآت للطاقة الأوكرانية

بمسيرات "شاهد" الإيرانية، روسيا تقصف كييف وخاركيف أكبر مدن أوكرانيا (فيديو)

الكرملين يعلن بدء مباحثات بوتين مع ويتكوف وكوشنر حول خطة السلام في أوكرانيا
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

فيه خطورة شديدة، توفيق عكاشة ينصح الحكومة بإلغاء قرار فرض ضريبة على السكن الخاص

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

التصريح بدفن طفلة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبدرشين

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 25 يناير 2026

خدمات

المزيد

الريال القطري يسجل 12.95 جنيها في البنك الأهلي اليوم الأحد 25- 1- 2026

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 25 يناير 2026

66.69 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الأحد ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

تفسير حلم كتب الكتاب في منام العزباء وعلاقته بقدوم الخير والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية