الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تداعيات الحروب تهز الاقتصاد الإسرائيلي وارتفاع الدين يربك حسابات حكومة تل أبيب

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي
18 حجم الخط

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة بسبب ميزانية الحرب وارتفاع نسبة الدين العام.وانخفض الاستثمار في تل أبيب جراء الحروب التي خاضها الاحتلال على مدار سنتين.

 

 

الحروب تعصف بالاقتصاد الإسرائيلي وارتفاع الدين يضرب الموازنة 

كشفت وزارة المالية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 68.6 % في عام 2025، مقابل 67.7 % عام 2024، وفي ظل استمرار تداعيات الحرب على الخزينة.


ارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلي في إسرائيل إلى 68.6% خلال عام 2025


من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: إن الاتجاه التصاعدي في نسبة الدين يعود بالأساس إلى الإنفاق الأمني المرتفع عقب الحرب، إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة الإعمار ودعم المجتمع الإسرائيلي.

تأثير الحرب على الموازنة في إسرائيل 

وأضاف سموتريتش أن "الإنفاق كان ضروريا لضمان الأمن ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تأثير الحرب على نسبة الدين إلى الناتج المحلي بدأ يتراجع تدريجيا.

وتابع:  أن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات مالية تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز القدرات الأمنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

تأتي هذه الأرقام في وقت تراقب فيه الأسواق والمؤسسات المالية تطورات الدين العام في إسرائيل، وسط ضغوط ناتجة عن التوترات الأمنية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل نسبة الدين العام سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم قصف موقع لحزب الله في جنوب لبنان وبنى تحتية عسكرية في البقاع

ارتفاع نسبة الدين العام في إسرائيل إلى 68.6% من الناتج المحلي خلال 2025

قبيل زيارة نتنياهو لواشنطن، سموتريتش يطالب بقرار حاسم لفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

مولودية الجزائر يخسر في الوقت القاتل من لوبوبو الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

نائبة تسأل وزير البترول: أين غاز مصر؟

كرة اليد، تعادل تونس والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأحد

مصر أول دولة عربية وإفريقية تنضم رسميًا للشراكة الأوروبية للصحة

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 25-1-2026 في الأسواق

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاستفادة من ملفات نصية لكتب خاصة دون إذن أصحابها؟ المفتي يجيب

تفسير رؤيا القاضي في المنام وعلاقته بالنجاة من الحسد والظلم

موعد الليلة الختامية للعارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي

المزيد
الجريدة الرسمية