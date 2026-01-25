الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم قصف موقع لحزب الله في جنوب لبنان وبنى تحتية عسكرية في البقاع

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
18 حجم الخط

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد: قصفنا موقعا لحزب الله في جنوب لبنان وبنى تحتية عسكرية تابعة للحزب في البقاع شرقي البلاد.

 

العدوان الإسرائيلي الممنهج تصعيد خطير ضد المدنيين

ومن ناحية أخرى كان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال الأربعاء الماضي: العدوان الإسرائيلي الممنهج تصعيد خطير ضد المدنيين في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف الرئيس اللبناني: العدوان الإسرائيلي الممنهج تصعيد خطير ضد المدنيين في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.. عدوان إسرائيل يؤكد رفضها الالتزام بتعهداتها واستخفافها بجهود لبنان للحفاظ على الاستقرار.

وتابع الرئيس اللبناني: الدولة اللبنانية تجدد تمسكها الكامل بسيادتها وتحمل إسرائيل المسؤولية عن تداعيات الاعتداءات.. ندعو الجهات الراعية للاتفاق إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات واضحة لوقف هذه الانتهاكات.

 

إسرائيل تستمر فى احتلال خمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي فجر الأحد الماضي، ثلاثة منازل؛ اثنان منها في بلدة عديسة بمرجعيون، والثالث في كفركلا.

وقد أدت الخروقات الإسرائيلية المتكررة للاتفاق إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، فيما تواصل إسرائيل احتلال خمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال حزب الله جنوب لبنان البقاع

مواد متعلقة

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في محيط بلدة برعشيت جنوبي لبنان

أبو الغيط: رفض إسرائيل الانسحاب من أراضي لبنان وسوريا تهديد خطير لأمن المنطقة

جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات داخل الأراضي السورية الحدودية مع لبنان

الجيش اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل حصر السلاح وتنتهك سيادة لبنان
ads

الأكثر قراءة

دافوس.. عالم بلا ورقة توت!

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

كل ما تريد معرفته عن مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم بعد قرار السيسي بإنشائها

بتخفيضات 10 جنيهات، أسعار الدواجن المجمدة واللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

باحث في شؤون التيارات الإسلامية: مخطط إزاحة الجولاني بدأ والحكومة الانتقالية واجهة وهمية

رئيس الرقابة المالية: 2025 نقطة الانطلاق لجني ثمار الإصلاح، ولا عصا سحرية في التطوير

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25 يناير 2026

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاحد 25 يناير 2026 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الليلة الختامية للعارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

المزيد
الجريدة الرسمية