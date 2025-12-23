الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قبيل زيارة نتنياهو لواشنطن، سموتريتش يطالب بقرار حاسم لفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية

سموتريتش يطالب نتنياهو
سموتريتش يطالب نتنياهو بقرار حاسم لفرض السيادة الإسرائيلية
18 حجم الخط

إسرائيل، وجه وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل  سموتريتش، رسالة سياسية مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبًا إياه بالعودة من زيارته إلى واشنطن بقرار واضح يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على  الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصعيدًا لافتًا داخل الائتلاف الحاكم بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية.

ضغط من اليمين المتطرف لتغيير الواقع في الضفة الغربية وسموتريتش يوجه رسالة لنتنياهو

وأكد سموتريتش أن المرحلة الحالية تمثل فرصة سياسية لا يجوز تفويتها، معتبرًا أن الظروف الإقليمية والدولية باتت مواتية لاتخاذ قرار وصفه بـ التاريخي، مشددًا على أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يجب أن يتحول من شعارات انتخابية إلى سياسة رسمية معلنة.

خلافات داخلية في إسرائيل تضع نتنياهو أمام اختبار صعب

وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطًا متزايدة داخل حكومته، إذ يسعى جناح اليمين المتطرف بالحكومة الإسرائيلية إلى تسريع خطوات الضم وفرض الوقائع الميدانية، مقابل مخاوف داخلية ودولية من تداعيات هذه الخطوة على الأمن والاستقرار والعلاقات الخارجية لإسرائيل.

الضفة الغربية في قلب الصراع السياسي الإسرائيلي

ويُعد ملف الضفة الغربية أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث يرى التيار اليميني أن فرض السيادة يمثل تتويجًا لمشروعه الأيديولوجي، بينما تحذر أطراف أخرى من أن هذه الخطوة قد تشعل توترًا واسعًا مع الفلسطينيين وتفتح باب مواجهة إقليمية جديدة.

ترقب لنتائج زيارة نتنياهو لواشنطن وانعكاساتها

ويربط مراقبون بين زيارة نتنياهو إلى واشنطن وحدّة التصريحات الصادرة من حلفائه، في محاولة لرفع سقف التوقعات والضغط عليه سياسيًا، وسط ترقب لما إذا كانت العودة من الولايات المتحدة ستحمل تغيّرًا في الموقف الرسمي، أم أن الحسابات الدولية ستدفع إلى تأجيل مثل هذه القرارات الحساسة.

تصعيد قد يعيد خلط الأوراق إقليميًا

وتنذر دعوة سموتريتش بمرحلة جديدة من التصعيد السياسي، قد تنعكس مباشرة على الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية، في ظل تحذيرات من أن أي خطوة أحادية لفرض السيادة ستقابل برفض فلسطيني واسع وتوترات قد تمتد آثارها إلى الإقليم بأكمله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سموتريتش نتنياهو واشنطن الضفة الغربية إسرائيل اليمين المتطرف بالحكومة الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية وزير المالية الإسرائيلي

مواد متعلقة

يديعوت أحرنوت: نتنياهو يوجه تحذيرا لأردوغان ويعلن عن تعاون عسكري مع قبرص واليونان

قمة نتنياهو- ترامب.. جبهة قتال جديدة ضد إيران.. الصحف الإسرائيلية تدق طبول الحرب.. وحقيبة رئيس وزراء الاحتلال إلى واشنطن مليئة بالخيارات العسكرية ضد طهران

إصابة 10 فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين

وزير المالية الإسرائيلي: صادقنا على 69 مستوطنة جديدة في الضفة خلال 3 سنوات

الأكثر قراءة

كأس أمم إفريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية يتقدم على بنين بهدف في الشوط الأول

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

استعدادات داخل الأهلي لاستقبال وزير الشباب والرياضة واجتماعات مهمة لمجلس الإدارة

نهاية كارثية لهندية على يد طبيب مزيف يعتمد على "يوتيوب"

الكونغو تهزم بنين بهدف في أمم أفريقيا 2025

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا شخص مشهور بالمنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

دعاء للصائمين في شهر رجب

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads