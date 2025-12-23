قبيل زيارة نتنياهو لواشنطن، سموتريتش يطالب بقرار حاسم لفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية

18 حجم الخط

إسرائيل، وجه وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رسالة سياسية مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبًا إياه بالعودة من زيارته إلى واشنطن بقرار واضح يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصعيدًا لافتًا داخل الائتلاف الحاكم بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية.

ضغط من اليمين المتطرف لتغيير الواقع في الضفة الغربية وسموتريتش يوجه رسالة لنتنياهو

وأكد سموتريتش أن المرحلة الحالية تمثل فرصة سياسية لا يجوز تفويتها، معتبرًا أن الظروف الإقليمية والدولية باتت مواتية لاتخاذ قرار وصفه بـ التاريخي، مشددًا على أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يجب أن يتحول من شعارات انتخابية إلى سياسة رسمية معلنة.

خلافات داخلية في إسرائيل تضع نتنياهو أمام اختبار صعب

وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطًا متزايدة داخل حكومته، إذ يسعى جناح اليمين المتطرف بالحكومة الإسرائيلية إلى تسريع خطوات الضم وفرض الوقائع الميدانية، مقابل مخاوف داخلية ودولية من تداعيات هذه الخطوة على الأمن والاستقرار والعلاقات الخارجية لإسرائيل.

الضفة الغربية في قلب الصراع السياسي الإسرائيلي

ويُعد ملف الضفة الغربية أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث يرى التيار اليميني أن فرض السيادة يمثل تتويجًا لمشروعه الأيديولوجي، بينما تحذر أطراف أخرى من أن هذه الخطوة قد تشعل توترًا واسعًا مع الفلسطينيين وتفتح باب مواجهة إقليمية جديدة.

ترقب لنتائج زيارة نتنياهو لواشنطن وانعكاساتها

ويربط مراقبون بين زيارة نتنياهو إلى واشنطن وحدّة التصريحات الصادرة من حلفائه، في محاولة لرفع سقف التوقعات والضغط عليه سياسيًا، وسط ترقب لما إذا كانت العودة من الولايات المتحدة ستحمل تغيّرًا في الموقف الرسمي، أم أن الحسابات الدولية ستدفع إلى تأجيل مثل هذه القرارات الحساسة.

تصعيد قد يعيد خلط الأوراق إقليميًا

وتنذر دعوة سموتريتش بمرحلة جديدة من التصعيد السياسي، قد تنعكس مباشرة على الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية، في ظل تحذيرات من أن أي خطوة أحادية لفرض السيادة ستقابل برفض فلسطيني واسع وتوترات قد تمتد آثارها إلى الإقليم بأكمله.

