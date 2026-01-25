العاصمة الإدارية تعلن إطلاق نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة

18 حجم الخط

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إطلاق نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة (ACTA)، وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به الشركة حيال تطوير منظومة الخدمات الأساسية داخل العاصمة الجديدة، وتعزيز كفاءة النقل الجماعي بما يواكب حجم التنمية المتسارع.

خدمة نقل حديثة ومنضبطة بأسعار رمزية لجميع المستخدمين

يبدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارا من الأول من فبراير ٢٠٢٦، في خطوة تستهدف تنظيم حركة التنقل، وتقديم خدمة نقل حديثة ومنضبطة بأسعار رمزية لجميع المستخدمين.

ويعتمد النظام الجديد على تذكرة موحدة بقيمة خمسة جنيهات تسري على جميع خطوط سير أتوبيسات العاصمة الجديدة داخل نطاق المدينة، إلى جانب إتاحة كارت اشتراك شهري بقيمة مائة جنيه يتيح استخدام الأتوبيسات طوال الشهر، على أن يتم طرح كروت الاشتراك للجمهور اعتبارًا من اليوم ٢٥ يناير ٢٠٢٦.

بيع وشحن التذاكر والاشتراكات

مع بدء العمل بها رسميًا في الأول من فبراير ٢٠٢٦ وأوضحت الشركة أن بيع وشحن التذاكر والاشتراكات سيتم من خلال عدة منافذ معتمدة تشمل سائقي الأتوبيسات، ومحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT (محطتي مدينة الفنون والثقافة وعدلي منصور)، إضافة إلى مراكز خدمة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وجهاز العاصمة الجديدة، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة وأكدت الشركة أن النظام الجديد يتضمن حزمة من التيسيرات والدعم الاجتماعي، تشمل خصم ٦٠٪؜ من رسوم إصدار كارت الاشتراك لفترة محدودة.

الركوب المجاني لذوي الهمم والمحاربين القدامى

وإتاحة الركوب المجاني لذوي الهمم والمحاربين القدامى، إلى جانب تنظيم عملية الصعود والنزول من الباب الأمامي للأتوبيسات حفاظًا على الانضباط وسلامة الركاب، فضلًا عن تقديم تيسيرات خاصة لكبار السن ممن تجاوزوا ٧٠ عامًا. وشددت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن إطلاق نظام التذاكر الموحد يأتي ضمن رؤيتها لتوفير منظومة نقل حضارية ومستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة داخل العاصمة الجديدة، وتدعم حركة العمل والاستثمار، وتعكس التزام الشركة بتقديم خدمات ذكية تليق بمكانة العاصمة الجديدة كمدينة حديثة متكاملة.

