السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الذهب يسيطر على الأسواق السعودية، صعود ملحوظ وسط مخاوف اقتصادية عالمية

الذهب فى السعوديه
الذهب فى السعوديه
18 حجم الخط

أسعار الذهب فى السعودية، يعد الذهب واحدا من أهم الأصول الاستثمارية في العالم، ويتخذ موقعا متميزا في الاقتصاد السعودي ليس فقط كسلعة للمجوهرات، بل كأداة استثمار وتحوط لكبار المستثمرين وصغار المدخرين على حد سواء.

 ففي المملكة، تتداخل العوامل العالمية المحلية لتشكل صورة ديناميكية لسوق الذهب يتابعها المستثمرون والمستهلكون يوميا، في ظل تقلبات الأسعار الدولية وتأثيراتها المباشرة على الأسعار المحلية ومع ارتفاع أسعار الذهب عالميا وزيادة ترددات المستثمرين على السبائك والعملات الذهبية، يلعب السوق السعودي دورا بارزا في قراءة تطورات هذا المعدن النفيس ومراقبة مؤشرات الطلب والعرض داخليا وخارجيا.

 

الذهب فى السعوديه - فيتو 
الذهب فى السعوديه - فيتو 


آخر تطورات الأسعار الحالية فى سوق الذهب السعودى 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 فى السعودية حوالى  : 601.51  ريال سعودى.
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 فى السعودية حوالى: 526.32  ريال سعودى.
  • ولامس سعر جرام الذهب عيار 18 فى السعودية حوالى: 451.13  ريال سعودى.

 

اسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت - فيتو 
اسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت - فيتو 

 

عوامل التأثير والتوقعات المستقبلية

يرتبط سوق الذهب في السعودية ارتباطا وثيقا بالعوامل العالمية، إذ يتأثر بشكل مباشر بأسعار الأوقية على المستوى الدولي، والتي غالبا ما تتحرك صعودًا أو هبوطًا بحسب السيولة في الأسواق، وتقلبات الأسواق المالية، وقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة.

كما أن قوة الدولار الأمريكي تظل مؤشرا مؤثرا في تحديد تكلفة المعدن عند التحويل إلى العملات المحلية، بما في ذلك الريال السعودي،ويتوقع العديد من المحللين أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع خلال عام 2026 نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة مثل استمرار حالة التوترات الجيوسياسية، وتراجع بعض المؤشرات الاقتصادية العالمية، وما يصاحب ذلك من زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل احتمال متزايد لتحركات اقتصادية غير مستقرة.

 

الذهب فى السعوديه - فيتو 
الذهب فى السعوديه - فيتو 

 

توقعات بخضوع الأسعار لتصحيحات مؤقتة

في الوقت نفسه، هناك توقعات بخضوع الأسعار لتصحيحات مؤقتة استجابة لبيانات اقتصادية قوية، خاصة من الولايات المتحدة تؤثر في قوة الدولار وميزان العرض والطلب العالمي، ما قد يؤدي إلى تراجع طفيف في قيمة المعدن على المدى القصير.
 

أهمية الذهب وسوقه في السعودية

ويظل الذهب عنصرا محوريا في المشهد الاقتصادي السعودي، ليس فقط كسلعة جمال أو تراث، بل كأحد أهم أدوات التحوط الاستثماري في وجه المخاطر والتقلبات الاقتصادية.

 

الذهب فى السعوديه - فيتو 
الذهب فى السعوديه - فيتو 

 

المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية

 كما يمثل الذهب خيارا يتجه إليه الكثير من المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية بعيدا عن أسواق المال التقليدية، خاصة في بيئة مالية مضطربة كما يؤكد الخبراء أن الطلب على الذهب في السعودية يستند إلى عوامل ثقافية واقتصادية معا، حيث يستمر المعدن الأصفر في جذب اهتمام المستهلكين الراغبين في اقتناء السبائك والمجوهرات كأصول تحفظ القيمة عبر الزمن.
 

جدير بالذكر تتكاثر المؤشرات وتتنوع السيناريوهات حول مسار الأسعار، يبقى الذهب في السعودية كما في العالم مقياسا للثقة الاستثمارية وأداة استراتيجية في إدارة الثروات، يعكس تفاعلات الأسواق ويستشرف اتجاهات المستقبل الاقتصادي  . 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب عالميا اسعار الذهب في السعودية اسعار الذهب في السعودية اليوم أسعار الذهب اقتصاد الأسواق السعودية الاقتصاد السعودي جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 24

مواد متعلقة

لحظة بلحظة، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك

سوق المال تحت المجهر، البورصة تقرأ مؤشرات الاقتصاد وتعيد تشكيل خريطة الاستثمار

الذهب على صفيح ساخن عالميا، مكاسب قوية وتوقعات بتصحيح مؤقت

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم السبت

هبوط سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت

سعر الدولار الأسترالي بالبنوك المصرية اليوم

استقرار سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه بحركة التعاملات
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم، موعد الإعلان وخطوات الاستعلام

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

رفع جلسة استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه للقرار

السيسي: مصر تساوي بين جميع مواطنيها بلا تفرقة أو تمييز

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

طقس مشمس وهدوء حركة الأمواج والرياح في مطروح (صور)

السيسي: لم أستهدف دماء أحد منذ كنت وزيرا للدفاع.. والجماعات المتطرفة هي من بدأت

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالتزامن مع معرض الكتاب، 10 خطوات تساعدك على حب القراءة والاطلاع

هل حدث تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان؟

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

المزيد
الجريدة الرسمية