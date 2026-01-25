مواعيد تسليم شقق مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم وحدات سكنية بـ 29 بمشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر، وذلك اعتبارًا من غد الإثنين 26/1/2026، على أن يستمر تسليم الوحدات حتى يوم الخميس 12/3/2026 في أيامٍ محددة وفقًا للجدول الزمني.

وأكدت وزارة الإسكان أنه يتم العمل على دفع معدلات تنفيذ المشروعات والانتهاء منها في المواعيد المقررة لها وتسليم الوحدات للحاجزين على أعلى مستوى.

وأوضح جهاز مدينة 6 أكتوبر في تقرير له، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (14 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 39 – 41 – 42 – 52 – 53 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80).

وقام مسئولو أجهزة تنمية مدن السويس الجديدة وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، بجولات تفقدية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية والبنية الأساسية للوقوف على مستوى التنفيذ ودفع العمل بالمشروعات.

ففي مدينة السويس الجديدة، تفقد مسئولو الجهاز، أعمال التشطيبات النهائية بمشروع الإسكان الحر، والذي يعد أحد المشروعات السكنية الهامة بالمدينة بإجمالي 2064 وحدة سكنية (86 عمارة)، حيث تابعوا جودة تنفيذ الواجهات الخارجية، وأعمال النجارة (الأبواب والشبابيك)، ومستوى الدهانات الداخلية والخارجية.

أعمال التشطيبات النهائية

وفي سياق متصل، تفقدت مسئولو الجهاز، مشروع الحضانة النموذجية، للاطلاع على اللمسات الأخيرة وأعمال التشطيبات النهائية بالمبنى، ومدى مطابقة التجهيزات للاشتراطات الفنية ومعايير السلامة والأمان، تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي وتقديم خدمة تعليمية وتربوية متكاملة تخدم قاطني المدينة.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، واصل جهاز المدينة تكثيف الأعمال بمواقع المشروعات السكنية بالمرحلتين الخامسة والثالثة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تشمل الأعمال استكمال رصف الطرق، وذلك استعدادًا لتسليم الوحدات السكنية للحاجزين، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تتماشى مع رؤية الدولة لتطوير المدن الجديدة.

