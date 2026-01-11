الأحد 11 يناير 2026
في غياب مصطفى وعبد المنعم، نيس يقصي نانت من دور الـ32 بكأس فرنسا

نجح فريق نيس في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس فرنسا، بعدما فاز على مضيفه نانت، بنتيجة 3/5 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 في دور الـ32، والتي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب لا البوجوار.

تفاصيل مباراة نانت ضد نيس في كأس فرنسا 

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة نانت ضد نيس بالتعادل 1-1، حيث سجل هدف نيس اللاعب سفيان ديوب في الدقيقة 25، وتعادل جيراسي في الدقيقة 52 لفريق نانت، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الضيوف.

غياب مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم عن مباراة نانت ضد نيس

بهذه النتيجة يودع فريق نانت منافسات كأس فرنسا مبكرا من دور الـ32، في ظل غياب مهاجمه مصطفى محمد عن اللقاء لتواجده مع بعثة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير الحالي.

بينما واصل فريق نيس مشواره في البطولة، رغم غياب المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم عن صفوف الفريق، بسبب استمراره في التأهيل والتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

 

