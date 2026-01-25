حماية المستهلك: تكثيف الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع قبل رمضان

18 حجم الخط

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، بحضور رؤساء القطاعات، ومديري الأفرع الإقليمية، ومديري الإدارات النوعية، لمتابعة حالة الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، ورفع درجة الجاهزية وتشديد الرقابة الميدانية، في ظل ما يشهده الشهر الكريم من زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الرقابي للجهاز في صون حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأشار «السجيني» إلى أن مؤشرات الأسواق الأخيرة أظهرت تراجعًا في معدلات التضخم، وانخفاضًا ملحوظًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، بما يعكس أثر السياسات الحكومية والجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا استمرار الجهاز في المتابعة الدقيقة لضمان انعكاس هذه المؤشرات الإيجابية على أرض الواقع.

وشدد رئيس الجهاز على تكثيف الحملات الرقابية الموسعة على الأسواق بكافة المحافظات، وخاصة في المناطق مترامية الأطراف التي تُعد بؤرًا رئيسية لتمدد المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية حيال أي ممارسات غير مشروعة، من شأنها الإخلال باستقرار السوق، أو التلاعب بالأسعار، أو حجب السلع عن التداول.

كما وجّه «السجيني» برفع درجة الجاهزية الكاملة لفرق العمل بالأفرع الإقليمية، ومتابعة تقارير الرصد الميداني الواردة على مدار الساعة من الإدارة المركزية والفروع الإقليمية، والتأكد من مطابقتها للواقع الفعلي للأسعار وتوافر السلع، مع التدخل الفوري عند رصد أي مخالفات.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أهمية توظيف التقنيات الحديثة والرقابة الإلكترونية في متابعة الأسواق، ورصد الظواهر السلبية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وربطها بفرق العمل الميدانية لتسريع التدخل، وضمان التعامل الفوري مع أي تحركات غير مبررة في الأسعار أو شكاوى المواطنين.

وفي هذا السياق، أشاد «السجيني» بجهود الإدارات النوعية والفروع الإقليمية في رصد وتلقي شكاوى المواطنين، موجّهًا بالاستمرار في تلقي الشكاوى وفحصها والتعامل معها بسرعة وكفاءة، باعتبارها أولوية قصوى للجهاز، بما يضمن إنصاف المستهلكين وتحقيق التوازن داخل السوق.

كما شدد على استمرار التنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، وشرطة التموين، لإحكام الرقابة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستهلكين.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة التعامل بحزم ودون أي تهاون مع السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، والسلع المعاد تدويرها، مع الالتزام الكامل بالحيادية والنزاهة في جميع الإجراءات الرقابية، وتوثيق المخالفات بدقة، بما يعزز ثقة المواطنين في جهود الجهاز.

كما دعا المواطنين إلى الالتزام بأنماط الاستهلاك الرشيد، وتجنب السلوكيات الخاطئة، وعلى رأسها التخزين المفرط دون مبرر، مطمئنًا المواطنين بتوافر السلع الغذائية والأساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات شهر رمضان المعظم.

واختتم إبراهيم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ملف ضبط الأسواق يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة، ومراقبة الأسواق بشكل دائم، لضمان استقرار الأسعار، وتوافر السلع، وحماية حقوق المستهلكين، بما يعكس التزام جهاز حماية المستهلك بدوره الرقابي وخدمة المواطنين.

