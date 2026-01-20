عين الجمل بـ 640 والكاجو بـ 670، أسعار ياميش رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

18 حجم الخط

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح ياميش شهر رمضان داخل المجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضحت الوزارة أن المنافذ التابعة لها توفر تشكيلة متنوعة من ياميش رمضان تشمل المكسرات والفواكه المجففة والبلح، بأسعار تنافسية وجودة مناسبة، بما يلبّي احتياجات مختلف الفئات.

أسعار ياميش رمضان داخل المجمعات الاستهلاكية

وجاءت أسعار ياميش رمضان داخل المجمعات الاستهلاكية على النحو التالي:

جوز الهند نصف دسم (الكيلو): 150 جنيهًا

المشمشية السوري (الكيلو): 500 جنيه

التين المجفف 250 جرامًا: 140 جنيهًا

التين المجفف 300 جرام: 150 جنيهًا

الزبيب المصري (الكيلو): 210 جنيهات

القراصية (الكيلو): 320 جنيهًا

اللوز (الكيلو): 530 جنيهًا

عين الجمل (الكيلو): 640 جنيهًا

الكركديه (الكيلو): 200 جنيه

الخروب قرون (الكيلو): 250 جنيهًا

الكاجو وسط (الكيلو): 670 جنيهًا

بلح رطب 700 جرام: 50 جنيهًا

بلح رطب 800 جرام: 55 جنيهًا

بلح رطب 1600 جرام: 110 جنيهات

فول سوداني (الكيلو): 110 جنيهات

عين جمل محمص (الكيلو): 320 جنيهًا

لوز حصى (الكيلو): 300 جنيه

بندق حصى (الكيلو): 420 جنيهًا.

وأكدت وزارة التموين أن استمرار ضخ ياميش رمضان بالمجمعات الاستهلاكية يأتي ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع إتاحة بدائل اقتصادية وآمنة للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

