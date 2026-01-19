الإثنين 19 يناير 2026
ضبط نصف طن زبدة وسمن مجهولي المصدر بالإسكندرية

زبدة وسمن مجهولي
زبدة وسمن مجهولي المصدر بالإسكندرية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة،  وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات  الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية، وبتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق. 

 حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بحملات تموينية من المديرية تكونت من: محمود الديب رئيس قسم صيانة الحبوب برقابة المديرية، ومصطفى محمود المكتب الفني، ونبيل عسكر، ومحمود رضوان، وتامر علوان بإدارة تموين شرق، وسالي أنور من إدارة التجارة الداخلية.

 وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط كميات من الزبدة الصفراء والسمن بدون بيانات ومجهولي المصدر، وتم مصادرة وتحريز كمية ٥٣٧ كجم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

