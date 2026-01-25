في عشرين دقيقة، عيش أجواء الحج والعمرة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، رصدت عدسة “فيتو” تجربة فريدة من نوعها لزوار معرض الكتاب في جناح المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال استخدام نظارات الواقع الافتراضي VR التي تتيح للزوار معايشة مناسك الحج والعمرة بشكل كامل.

ويقدم الجناح تجربة العمرة في مدة تصل إلى 23 دقيقة، بينما تستغرق تجربة الحج حوالى 25 دقيقة، حيث يتنقل الزائر من خلال نظارة الواقع الافتراضي في كل أراضي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مستعرضًا المشاهد التاريخية قديمًا وحديثًا، في مشاهد دقيقة لمناسك الحج والعمرة.

وتعتمد التجربة على أحدث تقنيات الواقع الافتراضي، وتقدم بـ 16 لغة مختلفة من بينها اللغة الإنجليزية والفرنسية والروسية واللغة الأوردية، مما يتيح للزوار من مختلف الجنسيات التعرف على الشعائر الدينية بطريقة مبسطة وتفاعلية.

ويبلغ سعر تجربة الحج 150 جنيهًا، بينما تقدم تجربة العمرة مقابل 100 جنيه، وسط إقبال ملحوظ من زوار المعرض الراغبين في خوض هذه التجربة الروحانية المميزة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.