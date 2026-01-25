طاهر الخولي من معرض الكتاب: "آلهة الدم" تهدم أسطورة ارتباط الإرهاب بالدين (صور)

18 حجم الخط

عقد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، ندوة لمناقشة موسوعة “آلهة الدم” للمستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور محمد فايز فرحات، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة والمثقفين.

تصريحات المستشار طاهر الخولي

قال المستشار طاهر الخولي وكيل لجنة الشئون التشريعية، بمجلس النوب: إن “الإرهابي” لم يولد هكذا بل هو اقتنع بعقيدة تحت مسمى الدين، لافتا إلى أن موسعة “آلهة الدم” تهدم الأسطورة الشائعة بأن “الإرهاب مرتبط بالدين”.

وأشار الخولي إلى أنه بحث في الأديان السماوية، واكتشفت أن الإرهاب ليس له علاقة بالدين، والجهل هو من أظهر الإرهاب، لافتا إلى أن الإرهاب يحتاج لمواجهة فكرية.

وأضاف: بدأت الكتاب بالبحث عن الارهاب وبدأ الظهور في الديانة اليهودية، والإرهاب غير مرتبط بالدين الإسلامي، مشيرا إلى أن الإعلام أظهر أن الإرهاب جاء من الدين الإسلامي وهذا الأمر غير صحيح.

وتابع: في العصور الوسطى كان الإرهاب يوجد في الدين المسيحي، مؤكدا بأن الكنيسة كانت تحكم في العصور الوسطى وهم من اتبعوا أساليب التعذيب.

موسوعة آلهة الدم

ولفت إلى أن الإرهاب مرتبط بفكرة مثل الإله، المشكلة ليست في الدين بل تحويل النص الديني إلى سلاح، مؤكدا بأن داعش امتداد تاريخي للإرهاب في العصور السابقة.

واستكمل: لم يكتب أحد عن الإرهاب، وهذا ما فتح لي المجال في البحث والكتابة، لافتا إلى أن “الإرهابي” مقتنع أن القتل طريق للجنة.

