بـ 100 جنيه، تعرف على محتويات حقيبة نجيب محفوظ في معرض الكتاب (صور)

18 حجم الخط

طرحت الهيئة المصرية العامة للكتاب “حقيبة نجيب محفوظ” بسعر 100 جنيه، ضمن فعاليات الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يأتي أديب نوبل العالمي شخصية لمعرض الكتاب هذا العام.

حقيبة نجيب محفوظ

وتضم الحقيبة مجموعة مختارة من إصدارات الأديب العالمي نجيب محفوظ، إلى جانب مواد تعريفية تلقي الضوء على مسيرته الأدبية وأهم محطاته الإبداعية.

وشهدت الحقيبة إقبالا ملحوظا من زوار المعرض، خاصة من الشباب والطلاب، نظرا لقيمتها الثقافية وسعرها الرمزي، التي تمثل فرصة للتعرف على عالم نجيب محفوظ واقتناء أعماله في إصدار واحد.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المصرية العامة للكتاب لدعم القراءة، وتعزيز التواصل مع التراث الأدبي المصري، وتقديم محتوى ثقافي متنوع يناسب مختلف الفئات العمرية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

معرض الكتاب

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.