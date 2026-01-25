وزير الكهرباء يؤكد أهمية الالتزام بمواعيد تشغيل مفاعلات محطة الضبعة

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك متابعة مستمرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع المحطة النووية بالضبعة.

متابعة مستجدات تنفيذ الأعمال بمحطة الضبعة النووية

وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية الالتزام بالمخطط الزمنى وجداول إنهاء الأعمال، موضحا أن "الضبعة" كمشروع قومى استراتيجي بفوائده وآثاره الإيجابية الممتدة سيكون بمثابة وديعة من الجيل الحالي للأجيال المقبلة.

مجريات تنفيذ مشروع المحطة النووية

وأشار وزير الكهرباء في بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التعاون الدائم والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لإنجاز المشروع القومي، فى إطار برنامج الدولة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مضيفا أن مجريات تنفيذ مشروع المحطة النووية تسير وفقا لما هو مخطط، وهناك متابعة مستمرة والتزام من كافة الأطراف القائمة على المشروع فى مصر وروسيا، وكذلك الشركات العالمية بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة، والربط على الشبكة.

تنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة

وأكد وزير الكهرباء علي الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة، فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، مؤكدا الاهتمام الذى توليه الدولة بموضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واهمية ذلك لتوطين التكنولوجيا الحديثة فى إطار خطة التنمية المستدامة.

