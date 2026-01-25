انقطاع الكهرباء عن 600 ألف أمريكي بسبب عاصفة ثلجية

18 حجم الخط

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف أمريكي بسبب العاصفة الثلجية في أمريكا.

اصطدام أكثر من 100 سيارة وشاحنة في ميشيجان

في غضون ذلك، أفاد مسؤولون في ولاية ميشيجان الأمريكية، يوم الاثنين، بأن فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل جاهدة لإعادة فتح طريق حيوي شهد حادث اصطدام متسلسل ضخم، انخرطت فيه أكثر من 100 سيارة وشاحنة، في ظل عاصفة ثلجية قوية.

وقالت شرطة ولاية ميشيجان، إنه تم الإبلاغ عن العديد من الإصابات، لكن لم تسجل أي وفيات جراء الحادث الذي تسبب به انزلاق عشرات الشاحنات الكبيرة والسيارات واصطدامها بعضها ببعض على الطريق السريع آي-196.

وشمل الحادث الذي وقع صباح الاثنين ما يصل إلى 40 شاحنة نقل ثقيلة، وظل الطريق المغطى بالثلوج الذي يشهد عادة حركة مرور كثيفة، مغلقا.

تساقط الثلوج بكثافة وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى -22 درجة مئوية

وحض المسؤولون سائقي السيارات على عدم السرعة في ظل ظروف مناخية "خطيرة" الاثنين، مع تساقط الثلوج بكثافة وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى -22 درجة مئوية في الولاية الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تصل سماكة الثلوج ليلا إلى 10 سنتيمترات، ليصل إجمالي تراكم الثلوج إلى 35,5 سنتيمترا في أجزاء من جنوب غرب ووسط غرب ولاية ميشيجان.

ونصحت الأرصاد في بيان بعدم التوجه إلى هذه المناطق.

