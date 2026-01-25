الأحد 25 يناير 2026
المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدا جديدا مع إجيماك لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026

المصرية لنقل الكهرباء
المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدا جديدا مع إجيماك
وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدا جديدا مع شركة XD إجيماك، ومثل الشركة في التوقيع المهندس Li JianFei مدير عام الشركة. 

تدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبناء على التوجيهات والمتابعة المستمرة من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بحضور  كل من المهندس أسامة عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة  XD إجيماك والمهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

ويتضمن العقد توريد والإشراف على التركيب والاختبارات لعدد 8 محولات قدرة سعة 175 م.ف.أ، بجهود 22/66/220–11 ك.ف، لصالح محطات محولات (الاقتصادية 100 – جنوب الغردقة – كرموز – سلوا).

دعم الشبكة التابعة لمناطق كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا ومصر العليا ومصر الوسطى
ويهدف المشروع إلى تأمين خطة صيف 2026، وضمان استمرارية واستقرار التغذية الكهربائية، خاصة خلال أوقات ذروة الأحمال، وذلك لدعم الشبكة التابعة لمناطق كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، ومصر العليا، ومصر الوسطى.

وتؤكد الشركة المصرية لنقل الكهرباء التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومواصلة جهودها لتطوير الشبكة القومية ورفع كفاءتها بما يلبي احتياجات التنمية ويحقق أمن واستدامة الطاقة.

