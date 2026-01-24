السبت 24 يناير 2026
وزير الكهرباء يتابع مع رئيس هيئة المحطات النووية تطور الأعمال ومعدلات التنفيذ بالضبعة

اجتماع وزير الكهرباء
اجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
 عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مع الدكتور شريف حلمى رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، بحضور القائمين على مشروع المحطة النووية بالضبعة، بمقر الهيئة بالعباسية.

تنويع مزيج الطاقة الكهربائية وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري

وجاء الاجتماع لمتابعة تطور الأعمال ومجريات التنفيذ ومستجدات مشروع المحطة النووية فى إطار الخطط والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الكهربائية، والتأكيد على الالتزام بالخطة الزمنية والجداول المحددة لإنهاء الأعمال، وذلك في إطار المتابعة المستمرة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتنويع مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوسع فى الطاقات المتجددة، والنظيفة، والاعتماد عليها، ووفقا لبرنامج مصر النووى السلمى لـ توليد الكهرباء.

خلال الاجتماع، قدم الدكتور شريف حلمى عرضا تقديميا مفصلا حول مجريات وتطورات تنفيذ الأعمال وفقا للمخطط والتوقيتات، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة الإنجاز، وتنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون الدائم والمستمر مع الجانب الروسي، وذلك فى إطار الخطة الزمنية ومعدلات إنهاء المراحل المختلفة، والالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات فى ضوء استراتيجية الدولة واعتبار قطاع الطاقة النووية ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة فى الطلب على الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، حيث شمل العرض كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع القومي والإنجازات، التى تمت على مستوى التنفيذ والتدريب الداخلي والخارجي للعاملين وإعداد فرق التشغيل وغيرها من الإجراءات.

البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية

تناول الاجتماع أهمية مواصلة العمل فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، انطلاقا من عمق العلاقات ومتانتها بين مصر، وروسيا، وبما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وامتداد العلاقات بين الشعبين، والتي تتجلى في مشروع المحطة النووية بالضبعة، والذي يأتي فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمي لتوليد الطاقة الكهربائية، وتطرق الاجتماع الى تفاصيل تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ فى إطار المتابعة المستمرة، وما تحقق من مستهدفات التنفيذ خلال الشهرين الماضيين، ومنذ تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، وكذلك التأكيد على خطة العمل والاستفادة من الخبرات والكفاءات على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية  وإعداد وتجهيز أطقم التشغيل، وضرورة الحرص على استمرار التكامل والتعاون والتنسيق الدائم بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك متابعة مستمرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، مؤكدا أهمية الالتزام بالمخطط الزمنى وجداول إنهاء الأعمال، موضحا أن "الضبعة" كمشروع قومى استراتيجي بفوائده وآثاره الإيجابية الممتدة سيكون بمثابة وديعة من الجيل الحالي للأجيال المقبلة.
 

وأشار إلى التعاون الدائم والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لإنجاز المشروع القومي، فى إطار برنامج الدولة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مضيفا أن مجريات تنفيذ مشروع المحطة النووية تسير وفقا لما هو مخطط، وهناك متابعة مستمرة والتزام من كافة الأطراف القائمة على المشروع فى مصر وروسيا، وكذلك الشركات العالمية بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة، والربط على الشبكة، موضحا الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة، فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، مؤكدا الاهتمام الذى توليه الدولة بموضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واهمية ذلك لتوطين التكنولوجيا الحديثة فى إطار خطة التنمية المستدامة.

