خارج الحدود

نيويورك بوست تكشف تفاصيل سلاح سري استخدمه الجيش الأمريكي في اختطاف مادورو

مادورو وزوجته
مادورو وزوجته
كشفت صحيفة نيويورك بوست، في تقرير لها اليوم السبت، عن آلية عمل "السلاح السري المسبب للاضطراب" الذي استخدمه الجيش الأمريكي لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرة إلى أنه كان يشبه موجة صوتية شديدة القوة.

نيويورك بوست تكشف تفاصيل السلاح السري الذي استخدمه الجيش الأمريكي في اختطاف مادورو 

ونقلت الصحيفة عن أحد الشهود العيان قوله: "في مرحلة ما، أطلقوا شيئا غامضا؛ لا أعرف كيف أصفه. كان الأمر أشبه بموجة صوتية شديدة للغاية. وفجأة، شعرت وكأن رأسي سينفجر من الداخل".

ترامب يتحدث عن السلاح السري 


وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن أعراض عمل الجهاز "المسبب للاضطراب"، شملت نزيف الأنف والقيء والضعف الشديد في الجسم.

وأضاف الشاهد: "سقطنا على الأرض، غير قادرين على الحركة. لم نتمكن حتى من النهوض بعد ذلك السلاح الصوتي – أقصد الجهاز الذي تم استخدامه".

في وقت سابق، أفاد الرئيس دونالد ترامب بأن الجيش الأمريكي استخدم سلاحا يسبب اختلالا بالحركة وتشويشا في الأداء، خلال الهجوم على فنزويلا واختطاف رئيسها مادورو.

ووصف ترامب، هذا السلاح "بالمربك للحركة"، وقال إنه كان سيتحدث عن ذلك بالتفصيل بكل سرور لكن طابع السرية يحول دون ذلك.  

محاربون قدماء في الجيش الدنماركي: مطامع ترامب في جرينلاند أصابتنا بمشاعر الخيانة والخوف على الأمن الأوروبي.. قاتلنا مع الجيش الأمريكي في أفغانستان.. ويحزننا أن يكون هذا رد الجميل

بـ 300 مليون دولار، فنزويلا تتلقى ثمن أول شحنة نفط إلى أمريكا بعد رحيل مادورو
نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث بعد مرور 65 دقيقة (صور)

«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

وزير الداخلية الأسبق: أجهزة الدولة على أهبة الاستعداد لإسقاط جميع مخططات الإرهاب

بعدما كشفته فيتو، تحرك برلماني بشأن الأرقام المفقودة في معرض الكتاب

قبل شهر رمضان، " التموين " تشدد الرقابة على الأسواق لضمان حقوق المستهلكين

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد نقله إلى المستشفى

من صناعة محمد صلاح، سوبوسلاي يسجل هدف تعادل ليفربول أمام بورنموث

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

الحكمة من تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان

لماذا وصف الله الشمس بالسراج؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

