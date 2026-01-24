نيويورك بوست تكشف تفاصيل سلاح سري استخدمه الجيش الأمريكي في اختطاف مادورو

18 حجم الخط

كشفت صحيفة نيويورك بوست، في تقرير لها اليوم السبت، عن آلية عمل "السلاح السري المسبب للاضطراب" الذي استخدمه الجيش الأمريكي لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرة إلى أنه كان يشبه موجة صوتية شديدة القوة.

نيويورك بوست تكشف تفاصيل السلاح السري الذي استخدمه الجيش الأمريكي في اختطاف مادورو

ونقلت الصحيفة عن أحد الشهود العيان قوله: "في مرحلة ما، أطلقوا شيئا غامضا؛ لا أعرف كيف أصفه. كان الأمر أشبه بموجة صوتية شديدة للغاية. وفجأة، شعرت وكأن رأسي سينفجر من الداخل".

ترامب يتحدث عن السلاح السري



وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن أعراض عمل الجهاز "المسبب للاضطراب"، شملت نزيف الأنف والقيء والضعف الشديد في الجسم.

وأضاف الشاهد: "سقطنا على الأرض، غير قادرين على الحركة. لم نتمكن حتى من النهوض بعد ذلك السلاح الصوتي – أقصد الجهاز الذي تم استخدامه".

في وقت سابق، أفاد الرئيس دونالد ترامب بأن الجيش الأمريكي استخدم سلاحا يسبب اختلالا بالحركة وتشويشا في الأداء، خلال الهجوم على فنزويلا واختطاف رئيسها مادورو.

ووصف ترامب، هذا السلاح "بالمربك للحركة"، وقال إنه كان سيتحدث عن ذلك بالتفصيل بكل سرور لكن طابع السرية يحول دون ذلك.

