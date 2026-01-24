تظاهرة حاشدة في فنزويلا للمطالبة بالإفراج عن مادورو (فيديو)

18 حجم الخط

تظاهر آلاف من أنصار الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو، مطالبين بالإفراج عنه بعد عملية عسكرية أمريكية أفضت إلى إلقاء القبض عليه في كراكاس في الثالث من يناير.

وفي حين سعت الرئيسة المؤقتة في فنزويلا ديلسي رودريجيز، نائبة الرئيس سابقًا، إلى تقارب مع واشنطن، ما زالت الحكومة تطالب بعودة مادورو الذي حكم البلاد منذ العام 2013، بحسب وكالة "فرانس برس".

#Video | ​¡Corazón de mujer, fuerza de la Patria: Venezuela alza su voz!



🇻🇪 ​Las calles de Caracas se llenaron de fuerza, compromiso y determinación este pasado 23 de enero. En una movilización histórica, las mujeres venezolanas alzaron su voz para enviar un mensaje contundente… pic.twitter.com/zfkXYwI4RA January 24, 2026



ذكر أن قوة خاصة أمريكية كانت اختطفت مادورو من قصره في كاراكاس ونقلته إلى الولايات المتحدة ليتم سجنه ومحاكمته بتهمة تجارة المخدرات وقتل الأمريكيين.

واحتشد الآلاف، بينهم نساء، في ساحة "أولياري" وسط العاصمة كراكاس والشوارع المحيطة بها، ورفعت لافتة ضخمة كتب عليها: "نريد عودتهما"، في إشارة إلى مادورو وزوجته سيليا فلوريس.



وشهدت ساعات المساء إضاءة سماء كاراكاس بعرض للطائرات المسيّرة، ضمن فعاليات المطالبة بالإفراج عن الرئيس المختطف مادورو وزوجته.



🇻🇪🇺🇸 | LO ÚLTIMO: El régimen chavista iluminó el cielo de Caracas con un espectáculo de drones para exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. pic.twitter.com/NsZiBaRxHx — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 24, 2026

وخلال التظاهرة، قال وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "إن أعظم انتصار لنا هذه الأيام سيتمثل بعودة الرئيس مادورو وسيليا".

وأكد كابيلو، خلال كلمته، أن "الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز تحظى بدعم كامل من الحزب الحاكم لمواصلة المضي قدمًا".

