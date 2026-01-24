السبت 24 يناير 2026
تظاهرة حاشدة في فنزويلا للمطالبة بالإفراج عن مادورو (فيديو)

تظاهرة حاشدة في فنزويلا،
تظاهرة حاشدة في فنزويلا، فيتو
تظاهر آلاف من أنصار الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو، مطالبين بالإفراج عنه بعد عملية عسكرية أمريكية أفضت إلى إلقاء القبض عليه في كراكاس في الثالث من يناير.

وفي حين سعت الرئيسة المؤقتة في فنزويلا ديلسي رودريجيز، نائبة الرئيس سابقًا، إلى تقارب مع واشنطن، ما زالت الحكومة تطالب بعودة مادورو الذي حكم البلاد منذ العام 2013، بحسب وكالة "فرانس برس".


ذكر أن قوة خاصة أمريكية كانت اختطفت مادورو من قصره في كاراكاس ونقلته إلى الولايات المتحدة ليتم سجنه ومحاكمته بتهمة تجارة المخدرات وقتل الأمريكيين.

واحتشد الآلاف، بينهم نساء، في ساحة "أولياري" وسط العاصمة كراكاس والشوارع المحيطة بها، ورفعت لافتة ضخمة كتب عليها: "نريد عودتهما"، في إشارة إلى مادورو وزوجته سيليا فلوريس.
 

وشهدت ساعات المساء إضاءة سماء كاراكاس بعرض للطائرات المسيّرة، ضمن فعاليات المطالبة بالإفراج عن الرئيس المختطف مادورو وزوجته.
 

وخلال التظاهرة، قال وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "إن أعظم انتصار لنا هذه الأيام سيتمثل بعودة الرئيس مادورو وسيليا".

وأكد كابيلو، خلال كلمته، أن "الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز تحظى بدعم كامل من الحزب الحاكم لمواصلة المضي قدمًا".

