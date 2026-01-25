الأحد 25 يناير 2026
القاهرة تسجل 22 وارتفاع في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على  أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بعد تحذيرات الأرصاد، تعرف على متغيرات حالة الطقس اليوم الأحد

انخفاض درجات الحرارة، طقس المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 و درجة الحرارة العظمى 23

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21 

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 و درجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 16

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 26

الجريدة الرسمية