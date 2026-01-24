السبت 24 يناير 2026
أخبار مصر

حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

الطقس
الطقس
 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السلوم ومطروح.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

حالة الطقس غدا، فرص لسقوط أمطار على هذه الأماكن


ويكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد ويسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

