خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات داخل الأراضي السورية الحدودية مع لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات بمقاتلات حربية على الأراضي السورية الحدودية مع لبنان شمال منطقة الهرمل.

                     

غارات إسرائيلية داخل الأراضي السورية الحدودية مع لبنان

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له شن سلسلة غارات استهدفت 4 معابر على الحدود بين سوريا ولبنان، زاعما أنها كانت تستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله.

الضربات استهدفت محيط بلدة حوش السيد علي على الحدود اللبنانية-السورية

وزعم البيان بأن "العملية أسفرت عن مقتل مهرب أسلحة بارز، يعد جزءا من شبكة التهريب العاملة في المنطقة"، مدعيا أن "الهدف من العملية كان منع وصول الأسلحة والمعدات العسكرية إلى التنظيمات المسلحة"، بحسب قوله.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الضربات استهدفت محيط بلدة حوش السيد علي على الحدود اللبنانية السورية، كما وقع هجوم آخر في منطقة الهرمل.

