الجيش اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل حصر السلاح وتنتهك سيادة لبنان

لبنان، أكد الجيش اللبناني أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تعرقل استكمال تنفيذ خطة الجيش الخاصة بحصر السلاح في البلاد، معتبرًا أن هذه الهجمات تمثل عقبة كبيرة أمام جهوده لضمان الأمن والسيطرة على الترسانة العسكرية غير المرخصة داخل لبنان.

خرق فاضح للسيادة اللبنانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي

وأشار الجيش إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يشكل خرقًا فاضحًا لسيادة لبنان على أراضيه، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات غير القانونية تزيد من توتر الأوضاع وتستهدف استقرار الدولة اللبنانيّة على كافة الأصعدة.

وذكر الجيش اللبناني أن الهجمات الإسرائيلية لا تؤثر فقط على الداخل اللبناني، بل لها انعكاسات سلبية مباشرة على الاستقرار في المنطقة بأكملها، محذرًا من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تصعيد ميداني واسع يهدد الأمن الإقليمي.

من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية يمثل تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا مباشرًا للمدنيين، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويجب أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعاتها.

رفض إسرائيل الالتزام بتعهداتها يعكس استخفافًا بجهود لبنان للحفاظ على الاستقرار

وأشار عون إلى أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يظهر رفض تل أبيب الالتزام بتعهداتها الدولية، واستخفافها بالجهود اللبنانية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن هذا التصرف يزيد من التوترات ويهدد السلم والأمن في الجنوب اللبناني.

تأكيد لبنان على سيادته وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة

وجدد الرئيس اللبناني تمسك الدولة اللبنانية الكامل بسيادتها على أراضيها، محملًا إسرائيل المسؤولية عن تداعيات الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية، ومؤكدًا أن أي تصرفات عدائية ستقابل بموقف حازم لحماية السيادة والأمن الوطني.

دعوة للجهات الدولية الراعية للاتفاق إلى التحرك ووقف الانتهاكات


وختامًا، دعا عون جميع الجهات الدولية الراعية للاتفاقات السابقة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات واضحة وفعّالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الجنوب اللبناني ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية.

يأتي هذا فيما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدات الكفور وجرجوع وقناريت في جنوب لبنان، في تصعيد ميداني جديد يضاف إلى سلسلة الضربات المتواصلة على مناطق الجنوب، وسط تحليق مكثف للطائرات في أجواء المنطقة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي إن قواته تهاجم حاليًا أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، موضحًا أن الضربات تأتي ضمن عمليات عسكرية مستمرة تستهدف ما وصفه بالبنية التحتية العسكرية للحزب.

