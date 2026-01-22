الخميس 22 يناير 2026
خارج الحدود

أبو الغيط: رفض إسرائيل الانسحاب من أراضي لبنان وسوريا تهديد خطير لأمن المنطقة

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فيتو
استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الجنرال باتريك جوشات، رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض أمر واقع جديد في كل من سوريا ولبنان

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء تناول استعراضا للتطورات الجارية في مناطق عمل البعثة، لا سيما على الحدود بين سوريا ولبنان من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، في ظل أوضاع متوترة تشهدها تلك الجبهات.

احتلال إسرائيل لأراضي عربية تهديد خطير لأمن المنطقة بأسرها

وخلال اللقاء، شدد أبو الغيط على أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض أمر واقع جديد في كل من سوريا ولبنان، عبر رفض الانسحاب من أجزاء من أراضي الدولتين والاستمرار في الأعمال العدائية، تمثل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة بأسرها.

دور بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في نزع فتيل التوتر

وأكد أبو الغيط أن ضمان الأمن لجميع الأطراف يرتبط بالانسحاب الإسرائيلى الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة، مشددا على أهمية الدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في نزع فتيل التوتر، والحفاظ على موقف دولي قائم على احترام القانون وتكامل التراب الوطني للدول.

