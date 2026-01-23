الجمعة 23 يناير 2026
خارج الحدود

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في محيط بلدة برعشيت جنوبي لبنان

لبنان
لبنان
 أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الجمعة، باستهداف غارة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة برعشيت جنوبي لبنان.

العدوان الإسرائيلي الممنهج تصعيد خطير ضد المدنيين

 قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأربعاء الماضي: العدوان الإسرائيلي الممنهج تصعيد خطير ضد المدنيين في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف الرئيس اللبناني: العدوان الإسرائيلي الممنهج تصعيد خطير ضد المدنيين في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.. عدوان إسرائيل يؤكد رفضها الالتزام بتعهداتها واستخفافها بجهود لبنان للحفاظ على الاستقرار.

وتابع الرئيس اللبناني: الدولة اللبنانية تجدد تمسكها الكامل بسيادتها وتحمل إسرائيل المسؤولية عن تداعيات الاعتداءات.. ندعو الجهات الراعية للاتفاق إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات واضحة لوقف هذه الانتهاكات.

إسرائيل تستمر فى احتلال خمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي فجر الأحد الماضي، ثلاثة منازل؛ اثنان منها في بلدة عديسة بمرجعيون، والثالث في كفركلا.

وقد أدت الخروقات الإسرائيلية المتكررة للاتفاق إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، فيما تواصل إسرائيل احتلال خمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

