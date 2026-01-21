الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

جيش الاحتلال يزعم
جيش الاحتلال يزعم مهاجمة أهدافا تابعة لحزب الله
18 حجم الخط

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

جيش الاحتلال يفجر منزلين في جنوب لبنان

وأمس، فجّر جيش الإحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة كفركلا بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

جيش الإحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير في كفركلا

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أمس أن "جيش الإحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في كفركلا، سمع دويها في مختلف أنحاء الجنوب"، دون الكشف عن طبيعة الهدف المخطط له.

إسرائيل تستمر فى احتلال خمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي فجر الأحد الماضي، ثلاثة منازل؛ اثنان منها في بلدة عديسة بمرجعيون، والثالث في كفركلا.

وقد أدت الخروقات الإسرائيلية المتكررة للاتفاق إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، فيما تواصل إسرائيل احتلال خمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

جنوب لبنان لبنان حزب الله الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الجيش الإسرائيلي إسرائيل

الجريدة الرسمية