كرة اليد، 4 مواجهات قوية اليوم في الدور الرئيسي لكأس الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

كرة اليد، تنطلق اليوم الأحد منافسات الدور الرئيسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، المقامة حاليا في رواندا بمشاركة 16 منتخبا، وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

وتقام اليوم 4 مواجهات قوية في افتتاح الدور الرئيسي مواعيدها كالتالي:

نيجيريا × أنجولا - 11:30 صباحا | أون سبورت 1

تونس × المغرب - 2 ظهرا | أون سبورت 1

مصر × الجزائر - 4:30 عصرا | أون سبورت 1

كاب فيردي × غينيا - 7 مساء | أون سبورت 1

وتقام اليوم أيضا 4 مواجهات قوية ضمن منافسات كأس الرئيس لتحديد المراكز من الـ9 وحتى الـ16، وموعدها كالتالي:

رواندا × أوغندا - 11:30 صباحا

الكاميرون × بنين - 2 ظهرا

الجابون × زامبيا - 4:30 عصرا

الكونغو برازفيل × غينيا - 7 مساء

الفراعنة بالعلامة الكاملة

وأنهى المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، مشاركته في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في مباراة أمس أمام منتخب أوغندا بنتيجة (54-13) في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

بهذه النتيجة أنهي منتخب مصر مشاركته في دور المجموعات محققا العلامة الكاملة بالفوز في الجولات الثلاثة أمام الجابون وأنجولا وأوغندا، وفي رصيده 6 نقاط.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.