كرة اليد، 8 مواجهات قوية في ختام مجموعات كأس الأمم الأفريقية برواندا

كرة اليد، يسدل الستار اليوم السبت، على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في رواندا بمشاركة 16 منتخبا، وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

وتقام اليوم المواجهات التالية:

بنين × كاب فيردي - 11 ظهرا

أوغندا × مصر - 1 ظهرا

زامبيا × الجزائر - 3 عصرا

المغرب × الكونغو برازفيل - 3 عصرا

أنجولا × الجابون - 5 مساء

كينيا × تونس - 5 مساء

نيجيريا × رواندا - 7 مساء

غينيا × الكاميرون - 7 مساء

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

وفيما يلي ترتيب المجموعات قبل مباريات اليوم:

المجموعة الأولى:

1- نيجيريا | 4 نقاط

2- الجزائر | نقطتان

3- رواندا | نقطتان

4- زامبيا | بدون نقاط

المجموعة الثانية:

1- مصر | 4 نقاط

2- الجابون | نقطتان

3- أنجولا | نقطتان

4- أوغندا | بدون نقاط

المجموعة الثالثة:

1- تونس | 4 نقاط

2- غينيا | نقطتان

3- الكاميرون | نقطتان

4- كينيا | بدون نقاط

المجموعة الرابعة:

1- كاب فيردي | 4 نقاط

2- المغرب | نقطتان

3- الكونغو برازفيل | نقطتان

4- بنين | بدون نقاط

